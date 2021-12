Dahlqvistová a Kläbo novými lídrami po triumfoch v šprinte

Nór Johannes Hösflot Kläbo a Švédka Maja Dahlqvistová triumfovali v piatkovom šprinte voľnou technikou na Svetovom pohári v behu na lyžiach v nórskom Lillehammeri.

Dvadsaťsedemročná Dahlqvistová zopakovala triumf z novembrovej šprintérskej ouvertúry SP vo fínskej Ruke. Potvrdila tak post líderky v šprinte a o sedem bodov sa dostala aj na čelo celkového hodnotenia seriálu pred krajanku Fridu Karlssonovú. Dvadsaťpäťročný trojnásobný olympijský víťaz Kläbo získal už 41. individuálny triumf v SP a rovnako je priebežný líder seriálu. Víťaz zo šprintu klasickou technikou v Ruke Rus Alexander Terenťjev nepostúpil zo štvrťfinále.

V ženskom finále predviedla víťazka suverénny výkon, v záverečnom stúpaní sa dostala do vedenia, ktoré už nepustila. Druhá finišovala Jessica Digginsová z USA so stratou 0,35 s, tretia skončila Nórka Tiril Udness Wengová (+0,86). "Začiatok som nemala najsilnejší, musela som si hľadať miesto. Ale cítila som sa dobre. Záver bol veľmi ťažký, ale mám radosť, že som ho zvládla," povedala víťazka do kamier Eurosportu v prvej reakcii.

Kläbo, dvojnásobný celkový víťaz SP (2018, 2019), bežal vo finále výborne pozične. V závere v stúpaní išiel do vedenia, udržal si ho aj v poslednej zákrute a suverénne dosiahol prvý triumf v sezóne. Na druhom mieste finišoval Kläbov krajan Thomas Helland Larsen (+0,58), tretí skončil Francúz Richard Jouve (+0,78). Kläbo sa dostal aj do čela celkového poradia SP, na ktorom nahradil Rusa Alexandra Boľšunova. Ten v piatok skončil v semifinále. "Trate sú tu pekné a výborne pripravené, teším sa z víťazstva," uviedol majiteľ žltého dresu pre lídra SP.

Slovenskí reprezentanti v Nórsku neštartovali.