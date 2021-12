V extralige má zatiaľ červenú: Červená napriek tomu úraduje na MS!

V domácej extralige nemá na konte ani jeden kanadský bod, na MS vo švédskej Uppsale atakuje Top 10 produktivity!

Ešte len 15-ročná Lenka Červená je super talent slovenského florbalu. Hneď pri svojom debute na svetovom šampionáte vedie tímové štatistiky po štyroch zápasoch. Nastrieľala už 5 gólov a pridala 4 asistencie. V osemfinále proti Američankám (20:0) ohúrila bilanciou 3+4!

„Bol to z našej strany úžasný zápas, zahrali sme naozaj dobre. Presne takto sme si to predstavovali. Teší ma, že som dostala šancu. Snažím sa to ukázať aj na ihrisku,“ vyhlásila dorastenka, ktorá takmer určite je historicky najmladšia autorka gólov v reprezentácii SR v rámci všetkých popredných kolektívnych športov.

Na ilustráciu: keď hokejista Marián Gáborík v roku 1998 premiérovo skóroval „len“ v extralige, mal 16 rokov a 27 dní. Vekový rekord vydržal až do februára tohto roka, keď ho prekonal Dalibor Dvorský (15 rokov a 232 dní). Červená je ešte mladšia a už jej to sype v reprezentácii dospelých!

Zverenky Michala Jedličku v stredu v súlade s papierovými predpokladmi našli v tíme USA fackovacieho panáka. V piatkovom štvrťfinále (19.00 h) samy budú vyložené outsiderky proti Švajčiarkam obhajujúcim striebro. Pri poslednej konfrontácii pred troma rokmi im podľahli 3:12...

Lenka však nehľadí na prognózy: „Určite sme pripravené poraziť ich. Bude to veľmi ťažké, ale ideme do toho!“

Útočníčka s číslom 16 na chrbte Červená zatiaľ nemôže hrať v seniorskej extralige pre vekové obmedzenie. Vynahrádza si to v 1. lige žien v drese FBK Harvard Partizánske. V siedmich tohtosezónnych stretnutiach nazbierala 28 bodov (10+18)!