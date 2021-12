Slovenkám nevyšiel vstup do MS: V prvom zápase nestačili na Maďarky

Slovenským hádzanárkam nevyšiel vstup do bojov na svetovom šampionáte v Španielsku. Vo svojom prvom dueli v E-skupine držali krok s favorizovaným Maďarskom iba v prvom polčase a napokon prehrali o šesť gólov 29:35.

Slovenky mali v prvom polčase až 80-percentnú úspešnosť streľby a so súperom hrali vyrovnanú partiu. Druhé dejstvo už vyznelo pre Maďarky, ktoré si podľa očakávania pripísali do tabuľky prvé dva body. Najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola Réka Bíziková s ôsmimi presnými zásahmi, Nikoleta Trúnková pridala sedem a Barbora Lanczová šesť.

E-skupina (Llíria):

Maďarsko - Slovensko 35:29 (16:16)

Najviac gólov Maďarska: Klujberová 7/2, Hafrová 7, Vámosová 5. Zostava a góly SR: Oguntoyová, Medveďová - Pócsiková, Lanczová 6, Rebičová 2, Trúnková 7, B. Bíziková, Bujnochová 2, R. Bíziková 8/4, Bajčiová 3, Holejová 1, Szarková, Popovcová, Hudáková, Némethová, Štefániková. Rozhodovali: Christiansenová, Hansenová (obe Dán.), vylúčenia: 2:3, 7m hody: 2/2 - 4/4.

Hlasy po zápase /zdroj: SZH, MTI/:

Pavol Streicher, tréner SR: "Odohrali sme veľmi dobrý prvý polčas, ale nezachytili sme nástup do druhého. Znovu sa ukázalo, že sme zatiaľ tímom, ktorý je schopný v priebehu niekoľkých minút umožniť súperovi, aby sa odpútal. Potom je to už proti hráčkam kvalít, ako majú Maďarky, ťažké. Je tam ešte stále niečo, čo nám chýba, aby sme takýchto súperov zdolali.“



Réka Bíziková, najlepšie strelkyňa zápasu s ôsmimi gólmi: "Do 33. minúty sme hrali veľmi dobrú hádzanú. Potom prišla päťminútová pasáž, počas ktorej sme štyrikrát stratili loptu a Maďarky z toho dali štyri góly. Myslím si, že táto šnúra zápas zlomila. Robili sme potom všetko pre to, aby sme sa dotiahli, ale súperky si už náskok udržali."



Ďalší zápas E-skupiny:

Nemecko - Česko 31:21 (17:10)

Najviac gólov: Grijseelsová a Maidhofová po 4 - Zachová, Jeřábková a Malá po 4



Tabuľka:

1. Nemecko 1 1 0 0 31:21 2

2. Maďarsko 1 1 0 0 35:29 2

3. SLOVENSKO 1 0 0 1 29:35 0

4. Česko 1 0 0 1 21:31 0



ďalší program E-skupiny:

sobota 4. decembra:

18.00 h Slovensko – Nemecko

20.30 h Maďarsko – Česko

pondelok 6. decembra:

18.00 h Česko – Slovensko

20.30 h Nemecko – Maďarsko