Stávka je stávka: Bývalý šéf tímu Formule 1 musel pod drobnohľadom Ricciarda absolvovať túto procedúru

Cyril Abiteboul (44) bol medzi rokmi 2014 a 2020 výkonným riaditeľom stajne Renault v „efjednotke". Do svojho tímu v roku 2018 priviedol aj usmievavého Austrálčana, s ktorým neskôr prehral stávku a musel navštíviť tatéra.

Síce to kontroverznému inžinierovi trvalo takmer rok, no dohodu chlapsky splnil. Prečo si ale musel dať tetovanie? Daniel Ricciardo (32) sa totižto so svojím šéfom pred televíznymi kamerami stavil, že ak vo farbách Renaultu získa pódium, on bude musieť ísť pod ihlu. Momentálne už pilot McLarenu v minulej sezóne dokonca bol na „debni" až dvakrát - tretí skončil v Nemecku i Taliansku.

And after last year's promise to @danielricciardo, Cyril Abiteboul finally got his tattoo! 👀😆#F1 pic.twitter.com/LrMLvIgODk — Formula 1 (@F1) December 1, 2021

Úloha pre Abiteboula teda bola jasná, a tak si na lýtko dal vytetovať medojeda, ktorý má symbolizovať jazdecký štýl Austrálčana. Rodák z Perthu z návštevy tatérského štúdio urobil dokonca video, ktoré zverejnil na svojom YouTube kanáli.