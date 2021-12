Týchto 31 hráčov zabojuje o juniorský šampionát: Dočkáme sa po siedmych rokoch cenného kovu?

Trinásť hokejistov, ktorí sa zúčastnili aj na uplynulých MS do 20 rokov, figuruje v záverečnej príprave na juniorský šampionát v Kanade (25. decembra - 5. januára 2022). Ako informoval portál hockeyslovakia.sk, v Edmontone a Red Deere bude Slovákom pomáhať aj nový člen realizačného tímu, 32-ročný Američan Scott Moser.

Záverečný kemp na MS odštartuje 11. decembra v Piešťanoch, po štyroch dňoch výprava odletí do Red Deeru, kde sa k nej pripoja hokejisti pôsobiaci v zámorí. Spolu s nimi aj 32-ročný Američan Scott Moser, ktorý rozšíril trénerský tím pod vedením hlavného kouča Ivana Feneša (44).

„Scotta sme si vybrali pre jeho skúsenosti zo zámorského klziska. Je to človek, ktorý pôsobí dlhší čas na americkej univerzite. Má v tomto prostredí skvelé meno. Jeho úlohou bude analýza hry súperov a príprava nášho tímu na každého jedného z nich. Počas zápasov zároveň bude v pozícii konzultanta, ktorý nám bude posúvať informácie zhora z tribúny," uviedol Feneš.

V 31-člennej nominácii figuruje 16 hráčov s ročníkom narodenia 2002, šesť hokejistov s rokom narodenia 2003 a sedem z ročníka 2004. Zoznam uzatvárajú 16-roční Dalibor Dvorský s Maximom Štrbákom, narodení v roku 2005. Trinásti hráči hrali aj na uplynulých MS (Bečár, Petrovický, Chromiak, Faith, Myklucha, Kašlík, Kňažko, Jedlička, Stacha, Nemec, Slafkovský, Mešár, Latkóczy).

„Nominácia sa netvorila ľahko ani krátko. Napokon sme sa rozhodli pre 31 mien. Najdôležitejším faktorom pri ich výbere bola výkonnosť. Tím sme sa snažili zložiť z hráčov tak, aby sme v ňom mali aj skúsenosť, aj kvalitu, aj hokejistov do presiloviek či oslabení, aj silu na brankárskom poste. Keď to zhrnieme dohromady, zložili sme skvelý tím mladých hráčov, ktorí už urobili Slovensku nejednu radosť. Do Kanady poletíme s cieľom urobiť nášmu hokeju ďalšiu," dodal Feneš.

Slováci odštartujú záverečnú prípravu na juniorský šampionát 11. decembra v Piešťanoch. Absolvujú tam dovedna päť tréningových jednotiek a 15. decembra odletia do Kanady. Po prílete nastúpia všetci do dvojdňovej povinnej izolácie, z ktorej sú vstupenkou do tréningového procesu opäť negatívne PCR testy.

Slováci odohrajú v zámorí dva prípravné zápasy, 20. decembra od 20.00 SEČ proti Fínsku a v noci z 21. na 22. decembra o 3.30 SEČ proti Rakúsku. „V Kanade to bude prípravný šprint. Na prvý tréning môžeme vykorčuľovať po izolácii až 18. decembra, pričom denne máme k dispozícii na tréning len 90 minút. Po dvoch prípravných dueloch nás do ostrého štartu šampionátu čakajú už len štyri tréningy," povedal Feneš.

Slováci otvoria účinkovanie na MS v noci z 26. na 27. decembra o 3.30 h SEČ zápasom proti USA. Potom ich čaká duel proti Švédsku, ktorý je na programe v noci z 27. na 28. decembra o 3.30 SEČ. Po dni voľna sa v stredu 29. decembra predstavia proti Rusku o 22.30 SEČ. V záverečnom vystúpení v B-skupine narazia 31. decembra o 01.00 SEČ na Švajčiarsko.

Nominácia SR 20 na záverečný kemp pred MS:

Brankári: Ádam Beke (HC Slovan Bratislava), Tomáš Boľo (St. Cloud Norsemen/USA), Rastislav Eliaš (Green Bay Gamblers/USA), Šimon Latkóczy (Madison Capitols/USA), Matej Marinov (HC Topoľčany/HK Nitra)

Obrancovia: Denis Bakala (HC 21 Prešov/HC 07 Detva), Šimon Bečár (Chicago Steels/USA), Oliver Fatul (HC´05 Banská Bystrica), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Jozef Kmec (Prince George Cougars/Kan.), Samuel Kňažko (Seattle Thunderbirds/Kan.), Šimon Nemec (HK Nitra), Rayen Petrovický (TuTo Turku/Fín.), Marko Stacha (Kamloops Blazers/Kan.), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.)

Útočníci: Jakub Demek (Edmonton Oil Kings/Kan.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Roman Faith (HK Dukla Ingema Michalovce), Martin Chromiak (Kingston Frontenacs/Kan.), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Matej Kašlík (Chicoutimi Sagueneens/Kan.), Samuel Krajč (HK Dukla Trenčín), Ján Lašák (Janesville Jets/USA), Filip Mešár (HK Poprad), Oleksij Myklucha (Blainville-Boisbriand Armada/Kan.), Richard Nemec (MHKM Skalica/HK Nitra), Servác Petrovský (Owen Sound Attack/Kan.), Juraj Slafkovský (TPS Turku/Fín.), Oliver Stümpel (Corpus Christi Ice Rays/USA), Adam Sýkora (HK Nitra), Pavol Štetka (Dynamo Pardubice/ČR)

Hlavný tréner: Ivan Feneš