Hrôzostrašná tragédia pri pouličnej prestrelke: Zomrel niekdajší majster sveta v šprinte

Jedným z nich bol Emmit King († 62), majster sveta v štafete na 4x100 metrov z Helsínk 1983 a bronzový medailista zo „stovky" na tom istom podujatí. Okrem iného sa mu podarilo dostať aj na olympijské hry v roku 1984 a 1988, no ani v jednom prípade sa neštartoval.

Rodák z Bessemeru zomrel 28.11.2021 v dôsledku rozsiahlych strelných zranení. Priamo na mieste činu poslednýkrát vydýchol Willie Wells († 60), s ktorým sa bývalý šprintér podľa výpovede svedkov pohádal, následne obaja vytiahli zbrane a začali po sebe strieľať. Nie je však jasné, čo bolo presnou príčinou tejto desivej tragédie.

Former Olympian Emmit King fatally shot during argument in Alabama https://t.co/zVOIKSqsQW pic.twitter.com/cPppJNGACy