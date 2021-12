Slovenskému hokejovému reprezentantovi presun zo zámoria do ruskej KHL podľa všetkého výrazne pomohol. V kazašskom Baryse Nur-Sultan sa šikovný útočník už naplno aklimatizoval a aktuálne sa mu fantasticky darí.

Na ľade Dinama Moskva síce nedokázal svoje mužstvo potiahnuť k víťazstvu, no opäť sa zapísal do štatistík, čím predĺžil individuálnu bodovú sériu už na štyri zápasy. Ak v týchto výkonoch Tomáš Jurčo (28) bude pokračovať, mal by byť lídrom ofenzívy nášho národného tímu na olympiáde v Pekingu a možno si aj vybojuje druhú šancu v NHL.