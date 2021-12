Exfutbalista a dnes skialpinista Martin Jakubko: Láka starú gardu na lyže!

Už sa nevie dočkať! Bývalý futbalový útočník Martin Jakubko (41) vlani celkom prepadol novej vášni - skialpinizmu. Nakúpil kompletný výstroj a počas zimy podnikol vo Vysokých Tatrách a okolí niekoľko denných i nočných výšľapov.

Je to podľa neho práve v pandemickom období plnom obmedzení pohybu najlepšia forma relaxu. Na novú sezónu sa teší ako malý chlapec.

Ešte musí chvíľu vydržať. Podmienky v našich veľhorách zatiaľ nie sú tejto aktivite priaznivo naklonené. „Už vyvolávam kamarátom do Tatier, či môžem prísť. Dostávam negatívne odpovede, že ešte nie je dosť snehu,“ prezradil Martin pre Nový Čas.

Zo začiatku sa dušoval, že v noci sa na lyže nepostaví, no nakoniec ho kondičný tréner Jaroslav Dulina prehovoril. „Neskutočná bomba! Má to svoje čaro. Pri jasnej oblohe sa zhora naskytá nádherný pohľad na vysvietené príbytky v údolí. Tie pohľady stoja za to,“ vraví s nadšením. S čelovým svetlom sa raz vydal na Kojšovskú hoľu a trikrát zo Štrbského Plesa na Solisko. „Hore sme vyšli v priemere za hodinu a pol. V chate, ktorá je otvorená do polnoci, sme si dali čaj s rumíkom.“

Zážitky, fascinujúci výhľad, čerstvý vzduch i spálené kalórie sú silnou výzvou urobiť niečo pre svoje telo a myseľ. „Potrebujem zhodiť pár kíl a aj sa udržať v kondícii,“ priznal Jakubko, ktorý sa stal nedávno so Stanom Šestákom novým členom predstavenstva futbalového Tatrana Prešov.

Práve bývalých spoluhráčov z reprezentácie, s ktorými bol na MS 2010 v JAR, by rád pritiahol do skialpinistickej partie. „Stano je tomu naklonený. Určite pôjde. Už sa ma vypytoval. Písal mi Maťo Škrtel, že by sa tiež chcel pridať. Zapojiť sa môže i Erik Jendrišek, ktorý to nemá do Tatier ďaleko. Najskôr ich zoberiem na ľahšiu trasu, aby si to nerozmysleli. Kondičku však všetci majú, takže to bez problémov zvládnu.“

S KÝM CHCE MARTIN VYTVORIŤ PARTIU?

Stano Šesták (38), funkcionár Tatrana Prešov

- Už sa ma vypytoval, určite pôjde.

Martin Škrtel (36), obranca Spartaka Trnava

- Písal mi, že sa chce tiež pridať.

Erik Jendrišek (35), útočník AS Trenčín

- Môže sa zapojiť, nemá to ďaleko.

Kam už vyšliapal s lyžami

Skalnaté pleso1 751 m n. m.

Sliezsky dom1 670 m n. m.

Zelené pleso1 545 m n. m.

Zamkovského chata1 475 m n. m.

Hrebienok1 285 m n. m.

Levočské vrchy 835 m n. m.

Chata pod Soliskom 1 840 m n. m.

Kojšovská hoľa 1 245 m n. m.