Športový riaditeľ béčka Slovana Miro Lažo o vážnom zranení Lucu Krakovského: Otras mozgu a operácia!

Poriadne vystrašil rodinu, spoluhráčov i fanúšikov! V zápase 21. kola SHL medzi Levicami a B-tímom Slovana Modrými krídlami (0:4) ostal po náraze na mantinel nehybne ležať na ľade obranca hostí Luca Krakovský (17). Pár sekúnd bol v bezvedomí, ale našťastie ho rýchlo stabilizovali a je mimo ohrozenia života. Má otras mozgu, roztrhané väzy v ramene a musí sa podrobiť operačnému zákroku!

Celý nepríjemný incident sa odohral za rozhodnutého stavu 0:4 osem minút pred koncom zápasu za bránkou bratislavského tímu. Talentovaný obranca belasých Luca Krakovský po súboji s domácim útočníkom Michalom Suľovským ostal po náraze na mantinel nehybne ležať na ľade.

Okamžite k nemu zamieril klubový lekár Levíc a začal ho aj s pomocou hráčov ratovať. „Volajte sanitku, rýchlo,“ kričali hráči, keďže na zápasoch 1. hokejovej ligy nie je povinnosťou, aby boli záchranári priamo na štadióne. „Bol to nešťastný moment. Nemyslím si, že išlo zo strany hráča Levíc o úmysel. Žiaľ, hoci takéto veci neradi vidíme, tak šport ich prináša. Najdôležitejšie je, že Luca je stabilizovaný a bude v poriadku,“ prezradil pre Nový Čas športový riaditeľ Modrých krídel Miroslav Lažo (44).

Chrbtica je o. k.

„Lucu zo štadióna previezli do levickej nemocnice, kde mu urobili všetky potrebné vyšetrenia. Má otras mozgu a roztrhané väzy v ľavom ramene. Bude sa musieť podrobiť aj operácii, ale hlavné je to, že nemá poškodenú chrbticu, hýbe rukami i nohami a komunikuje. Spolu s generálnym manažérom Marošom Krajčim sme ho previezli z Levíc autom do Bratislavy,“ pokračoval Lažo, ktorý verí, že Krakovský si v tomto ročníku ešte zahrá. „Som o tom presvedčený a všetci držíme Lucovi palce, aby sa rýchlo zotavil,“ doplnil.

Hrdý na projekt

Bývalý vynikajúci útočník Miro Lažo sa teší, že Slovan vytvoril B-tím. „Som hrdý, že máme tento projekt a mladí hráči majú kde pôsobiť. Trošku pomalšie sme sa rozbiehali, ale teraz sa nám darí. Práca s mládežou je však na dlhší čas a vyžaduje si trpezlivosť,“ dodal Lažo.