Hokejový zápas v Dubaji? Netypického duelu sa zúčastní aj náš Peter Cehlárik

V rámci série KHL World Games sa piatkový zápas medzi Avangardom Omsk a AK Bars Kazaň uskutoční v netradičnom prostredí. Oba tímy sa stretnú v Dubaji v Coca Cola Aréne, hráči si okrem ľadu pochvaľujú aj možnosti mimo štadióna.

Zápasy mimo Ruska sa v rámci série World Games uskutočnili už niekoľkokrát, v októbri 2018 odohral slovenský zástupca Slovan Bratislava dva zápasy vo Viedni proti CSKA Moskva a SKA Petrohrad. O záujem SAE vstúpiť do KHL sa šepká už dlhší čas.

„Dubaj má veľkú arénu, je nová a krásna. V KHL by bola určite v top 3, to je stopercentné. Ak je zaplnená, musí to byť super. Je to niečo ako vo Vegas v NHL. Ak sa v KHL objaví tím zo SAE, bude to skvelé. Mnohým hráčom by tu neprekážalo hrať," uviedol Nail Jakupov (28) z Omska.

Prostredie, ale aj možnosti mimo štadióna, si pochvaľoval aj ďalší hráč Avangardu. „Všetko je tu skvelé, teplo, slnko a dobrý ľad. Toto všetko mám rád. Prišli sme sem keď už bola tma, ale aj tak sme sa vybrali na prechádzku. Myslím, že si pôjdem ľahnúť na pláž, prečo nie. Neviem, či sa tu dá jazdiť na ťavách, ale verím, že áno. Aj toto je dôvod, prečo som sem prišiel. Či si dám vodnú fajku? Áno, samozrejme," usmial sa ruský útočník Sergej Tolčinskij (26).

Tréner Avangardu Bob Hartley (61) dodal, že organizátori v Dubaji vytvorili obom tímom neuveriteľné podmienky: „Spôsob, akým tu bolo všetko usporiadané pre náš príchod, je neuveriteľný. Ľad tu nie je v ničom horší ako v arénach v KHL. Áno, dokonca by som povedal, že je to lepšie ako v Balašiche, kde teraz hrávame."

Kazaň je po 34 odohraných zápasoch tretia v tabuľke Východnej konferencie so 47 bodmi, Avangard, kde hráva aj slovenský útočník Peter Cehlárik (26), má o zápas menej a so 40 bodmi je piaty.