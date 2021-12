Vedúci výpravy Slovenska na ZOH 2022 Roman Buček: Získať miestenku je ľahšie, ako do Pekingu priletieť

Blíži sa ďalšia celkom iná olympiáda. V poradí XXIV. zimné olympijské hry sa v Pekingu uskutočnia od 4. do 20. februára 2022, čím sa čínska metropola stane prvým mestom na svete, ktoré bude hostiť letnú i zimnú verziu hier pod piatimi kruhmi.

Čas sa kráti a kým športovci bojujú o účasť, na Slovenskom olympijskom a športovom výbore riešia všetko, čo súvisí s účasťou našej výpravy v Pekingu. „Niekedy mám pocit, že vybojovať miestenku je ľahšie, ako sa dostať do čínskej metropoly... Do Pekingu sa bežnou leteckou linkou dostať nedá,“ spustil športový riaditeľ SOŠV a šéf našej výpravy Roman Buček, ktorý prezradil aj ďalšie zaujímavosti z príprav.

Peking v zimnom vydaní bude rovnako ako Tokio „čudnou“ olympiádou, čoho sa najviac obávate?

- Otáznikov je stále veľa. Keďže sme nemali možnosť dejisko hier navštíviť, ideme do úplne neznámeho prostredia. Naša výprava bude bývať v troch olympijských dedinách. Od pekinskej je dedina Yanqing vzdialená 80 km a dedina Zhangjiakou viac ako 200 km, čo organizáciu výpravy sťažuje. Momentálne riešime dopravu výpravy. Len pred pár dňami nás organizátori informovali o tom, ktoré letecké spoločnosti otvoria počas hier mimoriadne lety do Pekingu. Na palubu lietadla sa dostanú iba osoby, ktoré budú akreditované, plne zaočkované, dvakrát otestované PCR testami a nakoniec schválené čínskymi úradmi. Nedá sa úplne vylúčiť, že niekto nesplní vyžadované podmienky a do Pekingu nevycestuje.

S akou veľkou výpravou zo Slovenska rátate do Pekingu?

- Predpokladáme, že do Pekingu vycestuje asi 50 športovcov a spolu s nimi približne rovnaký počet členov ich realizačných tímov.

Istí sú hokejisti, a kto ďalší?

- Istotu majú hokejisti a Petra Vlhová. Hokejisti môžu do Pekingu nominovať 25 hráčov. Okrem Petry Vlhovej môžu vycestovať aj dve ďalšie alpské lyžiarky a 2 lyžiari, dve bežkyne a dvaja bežci na lyžiach, snoubordistka Klaudia Medlová, štyria, možno piati sánkari. Samozrejme, počítame aj s účasťou ôsmich biatlonistov a biatlonistiek. A v monobobe žien, novej disciplíne, Viktória Čerňanská.

Kedy by ste mali vedieť, koľko našich športovcov má miestenku?

- Kvalifikačný proces ukončí väčšina medzinárodných športových federácií až v januári. Valné zhromaždenie SOŠV schváli výpravu 21. januára, a to je dátum, keď bude počet členov našej výpravy definitívne známy. Do 24. januára musíme do Pekingu odoslať menovité prihlášky.

Očakávate aj nejaké prekvapenia?

- Boje našich športovcov o miestenky priebežne sledujem a veľké prekvapenia nepredpokladám.

Maďarsko vraj vyšle len trikrát zaočkovaných športovcov. Ako je to s tými našimi?

- My sa budeme držať tých podmienok a nariadení pre účastníkov, ktoré vyžaduje organizačný výbor hier. To znamená, že každý účastník musí byť plne zaočkovaný registrovanou vakcínou v zmysle pravidiel a vyhlášok platných na Slovensku.

Mnohé krajiny predstavili už svoje oficiálne oblečenie. Vieme, ako bude vyzerať to pre výpravu Slovenska?

- V kolekcii nášho oficiálneho voľnočasového a nástupového oblečenia budú prevládať béžová a modrá farba, doladené červenými a bielymi prvkami. Oblečenie bude doplnené pekným čatajským vzorom. Dostaneme ho však až začiatkom budúceho roka, keď bude aj oficiálne predstavené. Športovci však budú súťažiť v reprezentačných dresoch a kombinézach svojich športových zväzov.

Omikron nemáta

Čína má rešpekt pred novým nákazlivejším variantom koronavírusu, označovaným ako omikron. Nemal by to však byť dôvod obávať sa o budúcoročné zimné olympijské hry v Pekingu. Ich organizátori ubezpečujú, že hry sa uskutočnia vo vopred plánovanom termíne od 4. do 20. februára 2022. Uviedol to hovorca ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien. Dodal, že omikron určite prinesie nové výzvy v prevencii a kontrole športovcov, ale „máme dostatok skúseností, aby sme sa vedeli správne postaviť tejto výzve“.