Druhý šprint Slovenkám vôbec nevyšiel: Fialkové totálne vyhoreli na strelnici

Rakúska biatlonistka Lisa Theresa Hauserová (27) triumfovala vo štvrtok v rýchlostných pretekoch 2. kola Svetového pohára. Vo švédskom Östersunde previedla čistú streľbu a v cieli mala náskok 12,5 sekundy pred Švédkou Elvirou Öbergovou.

Tretia finišovala Hanna Solová z Bieloruska s mankom 14,4 s. Slovenkám sa nedarilo a skončili ďaleko za bodovanými pozíciami.

Pre dvadsaťsedemročnú Hauserovú to bolo tretie víťazstvo v SP a premiérové v šprinte. Od úvodu sa držala na popredných priečkach, po ležke figurovala na 4. mieste s mankom 8,7 sekundy na priebežnú líderku Solovú, no na rozdiel od najväčších súperiek strieľala čisto aj na stojke a do cieľa prišla v čase 19:30,2 min. E. Öbergová minula jeden terč na oboch položkách, no mala najrýchlejší beh a tak sa vyšvihla na druhú pozíciu, Solová skončila s jednou chybou na stojke tretia. Jej krajanka Dzinara Alimbekavová odstrieľala bez chyby a obsadila 4. miesto so stratou 20,6 s.

Suverénka vlaňajšej sezóny v šprinte Tiril Eckhoffová po nevydarenom úvodnom víkende v Östersunde odštartovala v utorok až medzi poslednými, no ani tentokrát jej preteky príliš nevyšli. Na oboch položkách raz chybovala, nepredviedla ani bežecký výkon, akým sa pýšila v uplynulom ročníku, a obsadila 32. miesto.

Vôbec sa nedarilo trom Slovenkám. Najlepšie z nich to na strelnici išlo najmenej skúsenej Márii Remeňovej, ktorá minula len jeden terč na ležke, ale pomalý beh ju odsunul na 82. miesto (+2:40,7 min). Ivona Fialková mala bilanciu 1+3 a skončila 75. (+2:31,0) a najhoršie dopadla jej sestra Paulína s bilanciou 2+3 na 100. priečke.