Český biatlonista zažil horor na ceste domov: Druhý raz som sa narodil!

Druhý raz sa narodil! Český biatlonový talent Ondřej Mánek (20) zažil po ceste z Prahy na milovanú Šumavu peklo.

"Najextrémnejšia cesta v mojom živote," napísal na sociálnu sieť.

Talentovaný biatlonista sa vracal domov v čase, keď na diaľnici fúkal silný vietor a husto snežilo. Počasie skomplikovalo dopravu. "Do protismeru vošiel kamión a rútil sa na mňa. Prisahám, bol päť centimetrov od mojich zrkadiel. Ja som išiel štyridsiatkou. Už som to videl ako konečnú," priznal Mánek, ktorý sa už lúčil so životom.

"Myslím, že som sa dnes druhý razu narodil a chcem len povedať, aby ste si na seba dávali pozor," odkázal fanúšikom trojnásobný medailista z juniorských MS v Lenzerheide.