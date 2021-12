Klhůfek v elitnej spoločnosti legionárov: Tak rýchlo sa to nikomu nepodarilo

Český hokejový útočník Pavel Klhůfek dosiahol ako ôsmy cudzinec slovenskej extraligovej histórie métu 100 gólov. Podarilo sa mu to v stredajšej dohrávke 20. kola Tipos extraligy HC Košice - HK Dukla Trenčín (4:1).

"Som najmä rád, že sme vyhrali, pretože v opačnom prípade by som z tejto méty nemal veľkú radosť," poznamenal. Jubilejný gól strelil v 18. minúte, keď po efektnej "zadovke" Vadima Pereskokova využil priestor pred brankárom Bownsom a zvýšil na 2:0.

"Vadim má fantastické prihrávky. Ale nielen on, ale aj Allan (McPherson) či "Chovy" (Michal Chovan). Je radosť hrať s takýmito hráčmi," uviedol Klhůfek, ktorý sa 12. gólom v sezóne dotiahol na doterajšieho lídra tejto štatistiky Samuela Bučeka z Nitry.

"Klf" je od úvodu sezóny strelecký líder "oceliarov" a prebiehajúcej sezóne sa mu doteraz stalo iba dvakrát, že by neskóroval v dvoch zápasoch za sebou. Ešte 7. novembra strelil dva góly na ľade Liptovského Mikuláša, ktorými sa dostal na métu 99 zásahov v slovenskej extralige v súčte základnej časti a play off. V následných zápasoch proti Banskej Bystrici a Prešovu sa gólovo nepresadil, no čakanie na jubilejný gól netrvalo dlho: "Vedel som o tom, že mám pred sebou stovku. Dozvedel som sa to po tom, čo som dal 99. gól. Odvtedy som to mal trochu v hlave. Potom som v dvoch zápasoch nedal gól a vravel som si, že už by to mohlo prísť. Som rád, že mi to padlo, no najmä sa teším, že sme vyhrali. Keď máte takúto métu, tak je to príjemné, ale ak ten zápas prehráte, tak nemáte pekné spomienky na jubilejný gól."

Trojciferný počet gólov zaznamenal ako 8. legionár a celkovo ako 133. hráč v histórii slovenskej extraligy. Pred ním sa to podarilo jeho krajanom Petrovi Obdržálkovi, Janovi Kopeckému, Petrovi Kafkovi, Martinovi Vozdeckému, Kamilovi Brabencovi, Jurajovi Juríkovi a Kanaďanovi Juddovi Blackwaterovi.

Žiadny z cudzincov nedosiahol 100. gól tak rýchlo ako Klhůfek, ktorý na to potreboval iba 247 zápasov. V osmičke zahraničných "stovkárov" je jeho aktuálny priemer 0,40 gólu na zápas najlepší. V rokoch 2015-2017 odohral dve sezóny v drese HKM Zvolen, počas ktorých nastrieľal 46 gólov. Zatiaľ 54 pridal vo farbách Košíc, ktorých dres oblieka od roku 2019. V prvej košickej sezóne strelil "iba" 11 gólov, no v ročníku 2020/2021 už bol s 31 zásahmi druhý najlepší strelec celej súťaže za Marcelom Haščákom.

Vo vysokej gólovej produkcii pokračuje aj v ročníku 2021/2022. Ak by si udržal súčasné tempo (12 gólov v 17 zápasoch - priemer 0,70 na zápas) do konca základnej časti, v ktorej Košičania odohrajú ešte 32 zápasov, zaznamenal by 34 presných zásahov. Nad tým sa však nezamýšľa a myslí najmä na kolektívne výsledky. V jeho prvej sezóne v drese Košíc mu cestu za úspechom zahatalo predčasné ukončenie sezóny a v následnom ročníku 2020/2021 "oceliari" vypadli už v predkole play off. Aj preto je Klhůfek rád, že jeho góly pomáhajú tímu k víťazstvám. To nad Trenčínom prišlo v úvode náročného decembra, v ktorom by Košičania mali odohrať až 12 zápasov, z toho 10 na domácom ľade. Program im nahustili aj tri dohrávky, ktoré vyplynuli z nedávnej karantény tímu po pozitívnych prípadoch na ochorenie Covid-19.

"Sme profesionáli, takže každý, kto nemal vážnejšie problémy, trénoval aspoň v domácich podmienkach. Vďaka tomu sme nemali výrazný tréningový deficit. Bolo to vidieť aj v dnešnom zápase, hoci sme hrali v podstate po dvoch týždňoch," uviedol Klhůfek.