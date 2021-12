Galavečer cyklistov v Monaku: Sagan ako agent 007, Austrálčanka vyrazila všetkým dych

Najskôr kritérium, potom párty. Slovenský cyklista Peter Sagan (31) sa najskôr predstavil na domácom kritériu v Monaku. Zajazdil si tam spoločne so synčekom Marlonom (4), ktorý sa už v sedle preháňal bez pomocných koliesok.

"Aká krásna udalosť to bola v Monaku! Bolo tak príjemné zdieľať cesty s priateľmi z pelotónu a toľkými deťmi a amatérskymi jazdcami! Nebolo to len športové podujatie, ale skutočný cyklistický sviatok pre každého. Som rád, že som sa zúčastnil so svojím synom Marlonom, neskutočne som si to s ním užil,” rozplýval sa na sociálnych sieťach Sagan, pre ktorého to boli zároveň definitívne posledné preteky v drese tímu BORA – hansgrohe.

Po kritériu vymenil od novej sezóny jazdec TotalEnergies cyklistický dres za sako a nahodil sa do gala. Na párty v luxusnom hoteli Fairmont mal na sebe čierny oblek a rovnakej farby motýlika. Sagan tak trochu pripomínal agenta 007 Jamesa Bonda.

Nielen on však na párty zažiaril. Austrálska cyklistka Tiffany Cromwallová (33) doslova všetkým vyrazila dych. V šatách s veľkým výstrihom totiž odkrývala svoj dekolt a bola neprehliadnuteľná. Tiffany prišla na párty aj so svojim priateľom, fínskym pilotom Valtterom Bottasom, s ktorým randí od minulého roku, po tom, čo sa Fín rozviedol.