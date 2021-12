Na ženu mi nesiahajte! Aha, ako Messi zrušil organizátorov po zvláštnej požiadavke

Argentínčan Lionel Messi si v Paríži po siedmykrát prebral ocenenie Zlatá lopta pre najlepšieho svetového futbalistu roka. Prekonal tým svoj vlastný rekord. Kuriózna situácia nastala po slávnostnom ceremoniáli, keď prebiehalo fotenie Messiho s celou rodinou na červenom koberci.

Po požiadavke fotografov gestom naznačil jeden z organizátorov Messiho manželke Antonelle, aby odišla mimo záber. V tom ale zasiahla hviezda PSG, niečo rázne organizátorovi povedal a zavolal manželku späť k rodine. „Pravý kráľ nikdy nenecháva kráľovnú osamote. Krásne gesto! Tlieskame ti, Leo Messi,“ reagoval jeden z fanúšikov na sociálnej sieti twitter.

No one tells his wife to get out of any photos♥️This guy is a real king♥️pic.twitter.com/k3pQHjM6JL