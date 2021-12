Prekvapujúce rozhodnutie: Bývalá svetová tenisová štvorka končí kariéru!

Britská tenistka Johanna Kontová vo veku 30 rokov ukončila kariéru. Bývalá svetová štvorka a víťazka štyroch turnajov na okruhu WTA už nevládala bojovať so zraneniami a chorobami, oficiálne skončila pre dlhotrvajúce problémy s kolenom. Informoval o tom web bbc.com.

Rodáčka z austrálskeho Sydney maďarského pôvodu bola v roku 2017 v semifinále Wimbledonu a nechýbala tiež v najlepšej štvorke na Roland Garros 2019 a Australian Open 2016. Vzhľadom na dosiahnutí výsledky bola Kontová najúspešnejšou britskou tenistkou za ostatné tri desaťročia. "Vďaka veľkej ctižiadostivosti a správnemu vedeniu zo strany trénerov som dokázala žiť svoje sny. Ako dieťa som si vravela, že sa stanem tenistkou a aj sa mi to podarilo. Považujem to za veľké životné šťastie," vyhlásila Johanna Kontová.

Na sklonku kariéry sa prepadla do druhej stovky rebríčka, keďže bojovala so stratou formy aj kondície. Podpísali sa pod to nielen dlhodobé patálie s kolenom, ale aj koronavírusové ochorenie, ktoré jej v tomto roku zabránilo v štarte na obľúbenej wimbledonskej tráve aj na olympijských hrách v Tokiu. Ešte predtým stihla v júni triumfovať na turnaji v anglickom Nottinghame, čo bola jej prvá víťazná trofej po štyroch rokoch. Odvtedy hrala už len na dvoch podujatiach WTA. V kanadskom Montreale zdolala nasadenú trojku Ukrajinku Jelinu Svitolinovú, ale v Cincinnati skončila v 1. kole na rakete Češky Karolíny Muchovej. Na US Open sa už nepredstavila.