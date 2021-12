Rozzúrení fanúšikovia nabehli do kabíny: Žoldnieri a primadony, hráte ho*no, vypočul si aj Réway!

Rozzúrení fanúšikovia nabehli do kabíny druholigového českého tímu HC Poruba! Aj Martin Réway sa stal objektom ich hnevu.

S postupovými ambíciami vstupoval druholigový český hokejový tím HC Poruba do sezóny. Realita? Prvá pozícia nad pásmom priameho zostupu, len trojbodový náskok! Asi sa niet prečo čudovať nahnevaným priaznivcom tohto klubu, keď po poslednej domácej prehre s Vrchlabí vtrhli do kabíny a chceli od hráčov vysvetlenie. Dvaja zástupcovia fanúšikov vošli dnu do šatne, ostatní zostali na chodbe.

„Hráči nám v podstate nepovedali nič zaujímavé, len že ich nebaví stále prehrávať a že sú pod dekou. Čo sa týka spätnej väzby, tak od niekoľkých hráčov sme boli uistení, že nič nevypúšťajú a makajú zo všetkých síl a budú v tom naďalej pokračovať," vyjadrili sa zástupcovia fanklubu HC Poruba po stretnutí s hráčmi.

Hnev smeroval aj na Martina Réwaya. Slovenský útočník bol najzvučnejšou predsezónnou posilou, no trápi sa a pozíciu očakávaného lídra si nezastal. V desiatich zápasoch nestrelil ani gól, na konte má len štyri asistencie.

Podľa všetkého v kabíne boli fanúšikovia Poruby mierni, ale na sociálnych sieťach nešetria ostrými komentármi. „Nechápem čo sa deje, ten tím má hráčov, prachy, zázemie a hrá úplné ho**o. Strašne som sa na tohtoročnú sezónu tešil a zatiaľ veľké sklamanie," reagoval na situáciu jeden z priaznivcov českého druholigistu. „Začalo to už privedením trénera Šejbu, a potom tie primadony čo klub platí, tak tie sú polovičné. Sú to žoldnieri, čo si prišli zarobiť. Nič iné," pridal sa ďalší.