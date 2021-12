Víťazný návrat HC Košice po Covid pauze: Duklu Trenčín zdolali rozdielom triedy

Hokejisti HC Košice zvíťazili v dohrávke 20. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Trenčín 4:1. S 32 bodmi sú priebežne na 5. mieste tabuľky, Trenčania majú na 7. priečke 23 bodov.

HC Košice - HK Dukla Trenčín 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Góly: 9. McPherson (Pereskokov, Klhůfek), 18. Klhůfek (Pereskokov), 45. Paršin (Chovan, Šedivý), 59. Saucerman (Chovan) - 27. Valach (Bezúch). Rozhodovali: Snášel, Moller - Jurčiak, Ordzovenský, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.

zostavy:

Košice: Košarišťan - Saucerman, Snuggerud, Romančík, Šedivý, Deyl, Cibák, Štec - Pereskokov, McPherson, Klhůfek - Rogoň, Chovan, Paršin - Lapšanský, Slovák, Mrázik - Milý, Havrila, Jokeľ

Trenčín: Bowns - Lemcke, Kudla, Crinon, Starosta, Nemčík, Chovan, E. Švec - Mikyska, Paukovček, Tybor - Bezúch, Honzek, Valach - Berisha, J. Švec, D. Hudec - Beták, Rehuš, Krajč - Stránsky





Košičania nastúpili na zápas prvýkrát od 19. novembra, keďže v tíme sa medzičasom objavilo viacero pozitívnych hráčov na Covid-19. Proti Trenčínu ešte neboli k dispozícii Bartánus, Belluš ani Tansey a v pozícii brankárskej dvojky bol namiesto Riečického mladík Jurák. Premiéru v košickom drese absolvovali obranca Luc Snuggerud a útočník Michal Mrázik.



Domáci sa od úvodu snažili o kombinačnú hru, ktorá spočiatku narážala na pozornú obranu súpera. "Vojaci" však v 9. minúte nepokryli v strednom pásme McPhersona, ktorý sa dostal do úniku, v ktorom prekonal Bownsa - 1:0. Trenčania zlepšili pohyb a napádaním rozohrávky robili Košičanom problémy. Do súvislejšieho tlaku sa však nevedeli dostať a keď ich najväčšiu šancu v prvej tretine nepremenil Valach, inkasovali druhý gól. Lemcke za Bownsovou bránkou nevzal puk Pereskokovovi, ktorý efektnou "zadovkou" prihral nepokrytému Klhůfekovi a ten dosiahol svoj 100. gól v extralige - 2:0.



Druhá tretina herne patrila "vojakom," ktorí v nej boli ofenzívne aktívnejší než súper a dočkali sa aj gólovej odmeny. Prišla v 27. minúte, keď chybu Košičanov v rozohrávke potrestal Valach - 2:1. K ofenzívnemu snaženiu Trenčanov prispeli aj dve následné presilovky, ale domáci aj zásluhou pohotového brankára Košarišťana ustáli viacero nebezpečných situácií. V 33. minúte Klhůfek neskóroval v oslabení a sľubné šance Trenčanov v druhej tretine nevyužili Tybor ani Bezúch.



Košičanov upokojila situácia zo 44. minúty, v ktorej sa Chovan presadil cez obrancu súpera a jeho prihrávku pred odkrytú bránku zužitkoval Paršin - 3:1. "Oceliari" kontrolovali svoj náskok, nepúšťali hostí do výhodných streleckých pozícií a hrozili z brejkov. Ich náskok mohol v 57. minúte zvýšiť McPherson, ale jeho šancu zmaril Bowns. Trenčania sa krátko na to dostali k hre so šiestimi korčuliarmi, no v nej Saucerman uzavrel skóre strelou z obranného pásma - 4:1.