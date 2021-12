Slovenky na MS v hádzanej po 26 rokoch: Nemôžeme byť alibisti, ciele sú takéto!

Slovenky do turnaja vstúpia vo štvrtok večerným duelom E-skupiny proti Maďarkám, v sobotu vyzvú Nemky a v pondelok Češky. Prvé tri tímy konečnej tabuľky postúpia do hlavnej časti, štvrté družstvo bude bojovať o Prezidentský pohár.

Slovenská reprezentácia hádzanárok sa po druhý raz v histórii a po dlhých 26 rokoch predstaví na majstrovstvách sveta. Svetový šampionát sa v Španielsku (1.- 19. decembra 2021) začne už v stredu večer, Slovenky do turnaja vstúpia vo štvrtok večerným duelom E-skupiny proti Maďarkám. V sobotu vyzvú Nemky a v pondelok Češky. Prvé tri tímy konečnej tabuľky postúpia do hlavnej časti, štvrté družstvo bude bojovať o Prezidentský pohár (24. - 32. miesto).

"Myslím si, že máme vyvážený tím. Máme v ňom hráčky, ktoré sú skúsené a roky hrajú v reprezentácii, ako aj strednú generáciu, ktorá v predchádzajúcom období nehrala v národnom tíme významnú úlohu, ale už si aj tieto hráčky vybojovali určité postavenie. Je tam tiež zopár mladých talentovaných dievčat. Je to taký vhodný mix. Myslím si, že by nám to malo pomôcť," komentoval tréner Pavol Streicher podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH). Do hlavného kola šampionátu by sa Slovenky mohli dostať napríklad na úkor Češiek. "Nechcel by som to zúžiť len na zápas proti Česku, lebo to potom vzbudzuje príliš veľa emócií, ktoré sa môžu obrátiť proti nám. My by sme mali ísť s maximálnou koncentráciou do každého stretnutia, snažiť sa podať dobrý výkon a v konečnom dôsledku sa ukáže, na čo to bude stačiť," pokračoval hlavný kouč výberu SR.

Pre hráčky aktuálnej generácie je štart na vrcholnom podujatí výnimočný. Veď okrem spomenutého štartu Sloveniek na MS 1995 sa hádzanárky spod Tatier predstavili len dvakrát na ME - v rokoch 1994 a 2014. Spojka Natália Némethová pred svetovým šampionátom dlhšie pauzovala pre zranenie. "Neskutočný pocit, že som to stihla. Stále som verila a robila som všetko pre to, aby sa to podarilo. Som šťastná, že to vyšlo, nemôžem tomu uveriť. Stane sa tak až vtedy, keď tam budeme,“ povedala pred odletom do Španielska. K zápasom v základnej skupine MS mladá hádzanárka doplnila: "Ja sa teším a najviac som zvedavá na náš duel s Nemeckom. To bude prvý súboj, na ktorý sa zameriavam a premýšľam nad ním, ako to bude vyzerať. Myslím si, že môžeme prekvapiť. Sme dobrý kolektív bez nejakých veľkých individualít, ale budeme ťahať ako jeden tím."

Tréner Streicher mal niekoľko dní pred štartom svetového šampionátu pár otáznikov v súvislosti so skladaním základnej zostavy. "Najdôležitejšie v tejto súvislosti bude, ako sa vyvinie situácia so Simonou Szarkovou. Optimálna zostava bude aj otázkou aktuálnej dispozície hráčok," prezradil a priblížil aj cieľ jeho zvereniek na MS: " Keďže je postupový kľúč taký, že zo štyroch účastníkov základnej skupiny majú šancu hrať hlavnú fázu MS tri, nemôžeme byť alibisti a musíme si dať postupové ciele."

Pivotka Nikoleta Trúnková pred začiatkom MS prezradila, že slovenský tím by na šampionáte v Španielsku chcel nadviazať na vydarené októbrové vystúpenia v kvalifikácii o postup na budúcoročné ME. "Vtedy sme ukázali, že máme kvalitu. Na šampionát ideme v pozícii, že môžeme len prekvapiť. Dlhé roky sme na takomto podujatí neboli, súperi nás až tak nepoznajú. Podľa mňa sa dá s každým hrať. Rešpekt tam je, ale nie prehnaný a aj ten po prvých minútach zápasu opadne. Myslím si, že máme natoľko kvalitné hráčky, aby sme predviedli dobré výkony, ukázali, čo je v nás a dokázali nejaký zápas aj vyhrať," tvrdí 23-ročná Trúnková.

Slovenky sa na MS neprebojovali z kvalifikácie, no zásluhou pridelenia voľnej karty. Tesne pred štartom šampionátu odohrali turnaj pri Madride, na ktorom prehral podľahli postupne domácim Španielkam (15:35), Nemkám (25:32) aj Poľkám (24:35).

Káder slovenskej reprezentácie hádzanárok na MS v Španielsku :

Brankárky: Adriana Medveďová, Alexandra Ivanicjová, Viktória Oguntoyová

Pivotky: Nikoleta Trúnková, Valéria Dulinová

Krídelníčky: Martina Popovcová, Bibiana Štefaniková, Réka Bíziková, Katarína Pócsíková

Spojky: Karin Bujnochová, Simona Szarková, Barbora Lanczová, Marianna Rebičová, Vladimíra Bajčiová, Adriána Holejová, Anette Emma Hudáková, Boglárka Bíziková, Natália Némethová