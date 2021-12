Ivan Jakeš nebude na Dakare štartovať: Dôvod vysvetlil na sociálnej sieti

Slovenský motocyklový pretekár Ivan Jakeš (48) nebude štartovať na blížiacich sa pretekoch Rely Dakar. Jazdcovi sa nepodarilo získať dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohol na prestížnom podujatí plnohodnotne súťažiť. Na sociálnej sieti o tom informoval jeho Jantar Team.

"Po zvážení všetkých okolností som sa aj po dohode s mojou agentúrou rozhodol na Dakar 2022 necestovať. Snažili sme sa do posledného momentu urobiť všetko pre to, aby som na Dakare 2022 pretekal, komunikoval som ako s organizátorom, ktorý bol veľmi ústretový, tak aj so svojimi partnermi. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám získať dostatok finančných prostriedkov na to, aby som mohol na Dakare plnohodnotne pretekať a reprezentovať tak celý tím. Viacerí dlhoroční partneri museli pre nejasnú situáciu ohľadom pandémie upravovať svoje marketingové rozpočty, čo sa v tejto sezóne dotklo aj mňa," uviedol Jakeš na facebookovej stránke Jantar Teamu.

Jakeš patrí k úzkej skupine jazdcov, ktorým sa podarilo absolvovať Dakar v Afrike, Južnej Amerike aj v Saudskej Arábii. Začínal s Jaroslavom Katriňákom v roku 2007 a doteraz absolvoval 12 ročníkov najťažšej rely sveta. V roku 2013 to dotiahol na celkové 4. miesto, neskôr sa umiestnil aj na 8. a 11. priečke. Jedenásta pozícia z roku 2014 je najlepšia v celkovom poradí pri jazdcovi nad 40 rokov. Vlani tiež na Dakare neštartoval, keď mal obrovskú smolu, tesne pred začiatkom púštneho dobrodružstva mu vystavil stopku pozitívny test na koronavírus.

"Rely Dakar nie je lacná záležitosť a improvizácia v tomto odvetví je neakceptovateľná. Chcel by som zároveň poďakovať Jantar Teamu za úžasnú podporu. Chlapcom z tímu držím palce na Dakare a verím, že v budúcej sezóne sa mi podarí Jantar Teamu pomôcť a splniť to, čo mi tento rok nevyšlo," dodal Jakeš. Jeho neúčasť veľmi mrzela aj Jána Miloňa, majiteľ Jantar Teamu: "Čakali sme do poslednej chvíle, či sa podarí sľúbenú časť rozpočtu naplniť, ale, bohužiaľ, sa tak nestalo. Veľmi nás táto situácia mrzí, prináša aj nám nemalé problémy, najmä v logistike, ale aj po športovej stránke, kde sme chceli ísť s dvomi motocyklistami. Ivanovi ďakujeme za prístup k celej situácii a veríme, že sa partneri pre ďalší ročník nájdu a my budeme môcť nadviazať, kde sme tento rok skončili."