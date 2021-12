Hokejisti Banskej Bystrice sú bez trénera: Poikonen pod Urpínom skončil

Tuukka Poikonen (36) už nie je tréner hokejistov Banskej Bystrice. Vedenie HC '05 predčasne ukončilo s fínskym koučom spoluprácu. Extraligový klub v stredu na svojej webstránke takisto oznámil, že po vzájomnej dohode ukončil zmluvu aj s útočníkom Brianom Ihnačákom.

"Baranov" dočasne povedú doterajší Poikonenovi asistenti Ivan Droppa a Tomáš Surový. Tridsaťšesťročný fínsky kormidelník pôsobil pod Urpínom od januára 2021, keď prevzal mužstvo po dnes už nebohom Miroslavovi Chudom.

Pod jeho vedením sa zlepšila herná stránka tímu, z pozície hlavného trénera ho viedol v 42 extraligových stretnutiach, z toho 24 ešte v minulej sezóne. Bystričania sa však v novembri začali výsledkovo trápiť, v uplynulých siedmich stretnutiach vyhrali iba raz a vyťažili z nich len štyri body.

"K rozhodnutiu o zmene na trénerskej stoličke sme sa rozhodli na základe nepriaznivých výsledkov v poslednej dobe," vysvetlil zmenu na poste trénera športový manažér HC '05 Július Koval. Poikonen pred pôsobením v Bystrici trénoval mládežnícke výbery Ilves Tampere.

Ďalšia zmena sa týka hráčskych radov, kde klub po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu s Brianom Ihnačákom. Tridsaťšesťročný center nastúpil v aktuálnom ligovom ročníku v 15 zápasoch, v ktorých si pripísal deväť kanadských bodov (3+6). "Klub je vzhľadom na to, že nemôže hrať s divákmi na tribúnach, ekonomicky obmedzený. Musíme rozmýšľať ako vhodne doplniť tím a keďže máme momentálne problémy na poste obrancu, rozhodli sme sa po vzájomnej dohode spolu s Brianom Ihnačákom na ukončení spolupráce. Aj samotný Brian totiž cítil, že to z jeho strany nie je optimálne. Naše cesty sa rozchádzajú korektne, my sa však vynasnažíme posilniť mužstvo na poste obrancu," povedal pre klubový web.

Rodák z kanadského Toronta reprezentujúci Taliansko prišiel do Banskej Bystrice prvýkrát v januári 2020, v sezóne zaznamenal v 12 stretnutiach 12 bodov (5+7). Syn Petra Ihnačáka a synovec Miroslava Ihnačáka potom z klubu odišiel a vrátil sa do neho v januári 2021, pár dní pred vymenovaním Poikonena za hlavného trénera. Prakticky okamžite sa zaradil k oporám omladeného tímu. Pamätný zápas odohral v marci, keď proti Dukle Trenčín (6:3) nazbieral päť bodov (1+4). Celkovo odohral za Bystricu 52 stretnutí, v ktorých získal 51 bodov.