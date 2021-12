Problémový Kane: Nikto ho nechce, putuje na farmu

Útočník San Jose Sharks Evander Kane (30) prešiel podľa očakávania waiver listinou bez toho, aby po ňom siahol iný klub hokejovej NHL a putuje do nižšej súťaže. Tridsaťročný krídelník si bude obliekať dres farmárskeho tímu “žralokov” San Jose Barracuda.

Vedenie profiligy v októbri suspendovalo Kanea na 21 zápasov za porušenie covidového protokolu. Kane sa prezentoval ako plne zaočkovaný hráč, neskôr však vyšlo najavo, že mal falošnú vakcinačnú kartu. Do diania sa mohol vrátiť najskôr 30. novembra v zápase proti New Jersey. V prebiehajúcej sezóne neodohral ešte ani jeden duel.

“Manažment klubu odviedol skvelú prácu a v tíme sme sa veľmi touto témou nerozptyľovali. Takýto priebeh sa dal očakávať, uvidíme čo bude ďalej. V šatni je dobrá atmosféra a verím, že to tak bude pokračovať,” povedal podľa nhl.com tréner "žralokov" Bob Boughner.

Asistent generálneho manažéra klubu Joe Will dodal, že Sharks zatiaľ nemajú plán, kedy by sa útočník mohol vrátiť do prvého tímu a podľa neho je v hre aj možná výmena: "Všetko je možné."

Kane bol so 49 bodmi (22 gólov a 27 asistencií) v 56 zápasoch najproduktívnejší hráč tímu v uplynulom ročníku. Do San Jose prišiel v sezóne 2017/18 a po nej s ním podpísal sedemročný kontrakt s priemerným zárobkom sedem miliónov dolárov na sezónu.

Do NHL si ho vybrala Atlanta zo 4. miesta draftu v roku 2009, o dva roky sa klub presťahoval do Winnipegu. Od sezóny 2014/15 pôsobil v Buffale. Kane odohral v základnej časti 769 zápasov, v ktorých strelil 264 gólov a pridal 242 asistencií. V 29 stretnutiach play off získal 13 bodov (6+7).