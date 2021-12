Ján Mucha po siedmom zisku Zlatej lopty Messiho: Vyhrať mal Lewandowski!

Všetko je po starom! Napriek tomu, že v predstihu unikla na sociálnych sieťach fotografia s informáciou o triumfe poľského futbalistu Roberta Lewandowského (33) v ankete Zlatá lopta magazínu France Football, realite to nakoniec nezodpovedalo.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hlasovanie novinárov z celého sveta vynieslo najvyššie opäť Lionela Messiho (34). Pre argentínskeho kanoniera je to rekordné siedme prvenstvo. Cristiano Ronaldo (36), päťnásobný víťaz ankety, skončil až na 6. mieste.

Messi zažil rušný futbalový rok. Po vyše dvadsiatich sezónach opustil milovanú Barcelonu a prestúpil do Paríža St. Germain. Za oba kluby i reprezentáciu nastrieľal v tomto roku v 56 zápasoch 41 gólov a pridal 17 asistencií. V lete sa mu splnil veľký sen, keď s národným tímom vyhral prvú veľkú trofej – Copa America. Bol najlepším hráčom i strelcom turnaja.

Bitku s Lewandowským vyhral o 33 hlasov. Poliak bol veľkým favoritom vlani, no cenu pre pandémiu neudeľovali. Messi po vyhlásení výsledkov poznamenal, že útočník Bayernu Mníchov si toto ocenenie v roku 2020 zaslúžil získať.

„Bola pre mňa veľká česť bojovať s Robertom. Vlani si bol víťaz ty a myslím si, že France Football mal dať cenu tebe,“ povedal. Viac ako klub tentoraz vyzdvihol reprezentáciu. „Mal som pocit, že mi niečo chýba a tento rok sa to naplnilo. Veľká časť dnešného víťazstva je za to, čo sme dosiahli na Copa America, tak­že ďakujem spoluhráčom, toto patrí vám.“

Lewandowski sa už roky drží na vrchole svetového renkingu hráčov. Mal famóznu sezónu 2020/2021, v ktorej nasúkal 41 bundesligových gólov, čím prekonal bradatý 49-ročný rekord legendárneho Gerda Müllera. V tomto ročníku dal v 13 zápasoch 14 gólov, v Lige majstrov 9. Napriek tomu to na zisk Zlatej lopty nestačilo.

„Mal jednoznačne vyhrať! Niekedy je to aj politika. Je mi ľúto, že mu to opäť nevyšlo. Za celoživotný prínos do futbalu by si toto ocenenie konečne zaslúžil. Je veľkým vzorom a motiváciou pre mladých hráčov,“ uviedol pre Nový Čas tréner Ján Mucha, ktorý s ním hrával v Legii Varšava.

Lewandowski mal len17 rokov a už trénoval s mužmi v béčku. Slovák chodieval do rezervy rozchytať sa. „Robert bol mladý. Nechceli ho do áčka. Hovorili, že nemá perspektívu. Hral som s ním celú sezónu. Odvtedy sa dobre poznáme.“ Mucha tvrdí, že Lewandowski bol komplexne najlepší a o jeho 2. mieste rozhodli len detaily. „Má jednu veľkú nevýhodu, že je v reprezentácii Poľska. Ak by bol Angličan alebo Belgičan, tak by bez problémov anketu vyhral. S Poľskom však nikdy nedosiahne prenikavý úspech.“

ZLATÁ LOPTA 2021:

Meno Klub(y) Počet hlasov

1. Lionel Messi FC Barcelona/Paríž SG 613

2. Robert Lewandowski Bayern Mníchov 580

3. Jorginho FC Chelsea Londýn 460

4. Karim Benzema Real Madrid 239

5. N’Golo Kante FC Chelsea Londýn 186

6. Cristiano Ronaldo Juventus/ManUtd 178

7. Mohamed Salah FC Liverpool 121

8. Kevin de Bruyne Manchester City 73

9. Kylian Mbappe Paríž SG 58

10. Gianluigi Donnarumma AC Miláno/PSG 36