Brankár Jaroslav Janus má konečne nový kontrakt: Mieri do Fínska

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus (32) bude v kariére pokračovať vo fínskom klube SaiPa Lappeenranta. V bránke nahradí zraneného Niclasa Westerholma, na zmluve sa dohodol do konca januára s opciou do konca sezóny. Bude to preňho prvé pôsobisko v tejto sezóne.

"Janus je skúsený brankár, ktorý pochodil svet, vytvorí dobrú kombináciu s našim mladým brankárom Santerim Lipiäinenom," povedal riaditeľ klubu Jussi Markkanen. Rodáka z Prešova v roku 2009 draftovala Tampa Bay zo 162. miesta. V NHL si však nikdy nezahral a po troch sezónach na farme odišiel do Slovana Bratislava, ktorý vtedy pôsobil v kontinentálnej lige. Tridsaťdvaročný brankár má na konte aj štarty na troch majstrovstvách sveta, naposledy hral v maďarskom klube Fehérvár AV19. Informovali o tom fínske športové portály.