Dani Alves priniesol do Barcelony túto krásku: Joana má vraj najsexi zadok

Foto

Fanúšikov potešili určite dupľovane! Platí to pre návrat Daniho Alvesa (38) do FC Barcelony. Na štadióne Camp Nou ho vítali desaťtisíce priaznivcov, ktorí ešte vtedy netušili, že s Brazílčanom príde do katalánskej metropoly aj riadna sexica!