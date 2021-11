Regáli po dvoch góloch Trnave: Škrtel sa mi radšej vyhýbal!

Hrdina zápasu. Do tejto úlohy sa po výhre Ružomberka v Trnave 3:0 pasoval hráč hostí Martin Regáli (28). Rýchlonohý útočník strelil v druhom polčase v priebehu dvoch minut dva góly, po ktorých sa už domáci do konca zápasu nespamätali.

Pri druhom góle ho bežecky márne stíhal aj bývalý slovenský reprezentant a stopér Spartaka Martin Škrtel (36), čo Regáli vtipne okomentoval, že sa mu hviezdny stopér radšej vyhýbal.

Futbalisti Ružomberka v nedeľu dokonale zaskočili favorizovanú Trnavu a to dokonca na jej trávniku, kde Spartak nezvykne prehrávať. Tentoraz však hostia využili slabší deň trnavskej defenzívy, pričom hrdinom zápasu bol dvojgólový strelec Martin Regáli.

„Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, sme však radi, že sme ho zvládli. Nepamätám sa, že by som niekedy tak rýchlo strelil dva góly za sebou. Dokonca ani minulý rok pri hetriku proti Michalovciam sa mi to nepodarilo,“ povedal na úvod Martin Regáli. Streliť dva góly obrane, ktorej šéfuje Martin Škrtel nie je každodenná záležitosť.

„Pri prvom góle mi perfektne prihral Dalibor Takáč a ja som to z prvej výborne trafil. Pri druhom góle ma stíhali Matej Čurma s Martinom Škrtelom, ale ja som bol rýchlejší a podarilo sa mi zakončiť. Celkovo som mal pocit, že sa mi Martin Škrtel vyhýbal. Oveľa viac jeho dôraz pocítil Tomáš Bobček,“ pokračoval s úsmevom útočník Ružomberka. Vzápätí však dodal, že je rád, že môže v lige nastupovať proti takým hráčom, ako je Škrtel či Vladimír Weiss. Proti Trnave dosiahol šiesty a siedmy gól v tejto sezóne a na deväťgólového Hentyho zo Slovana tak stráca už iba dva góly.

„O titule kráľa strelcov však nerozmýšľam, viac mi ide o úspechy Ružomberka,“ dodal futbalista, ktorý by to v budúcnosti rád skúsil aj v zahraničí.