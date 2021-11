Sagan sa po kritériu v Monaku rozplýval: Prvýkrát súťažil so synom

Mal obrovskú radosť! Cyklista Peter Sagan (31) sa v nedeľu predstavil na domácom kritériu v Monaku. Zajazdil si tam spoločne so synčekom Marlonom (4), ktorý sa už v sedle preháňal bez pomocných koliesok.

Slovenský Tourminátor si celé podujatie so svojou ratolesťou poriadne užil, o čom svedčia krásne zábery, ale aj jeho slová po hektickom víkende.

,,Aká krásna udalosť to bola v Monaku! Bolo tak príjemné zdieľať cesty s priateľmi z pelotónu a toľkými deťmi a amatérskymi jazdcami! Nebolo to len športové podujatie, ale skutočný cyklistický sviatok pre každého. Som rád, že som sa zúčastnil so svojím synom Marlonom, neskutočne som si to s ním užil,” rozplýval sa na sociálnych sieťach Sagan, pre ktorého to boli zároveň definitívne posledné preteky v drese tímu BORA – hansgrohe.

V decembri by sa mal trojnásobný majster sveta predstaviť v novom drese, počas prípravných kempov v druholigovom TotalEnergies.