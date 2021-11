Manchester United má nového kouča: Kontrakt do konca sezóny

Nemec Ralf Rangnick (63) je nový tréner futbalistov Manchestru United. Anglický klub sa s ním dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny, potom by mal ďalšie dva roky pracovať v klube ako poradca a konzultant. V trénerskej funkcii nahradil Oleho Gunnara Solskjaera.

"Rangnick bol kandidátom číslo jeden na post dočasného trénera pre jeho neoceniteľné vodcovské schopnosti a takmer štyri desaťročia skúseností v oblasti manažmentu a trénerstva," uviedol riaditeľ Manchestru United John Murtough po vymenovaní 63-ročného nemeckého kormidelníka do funkcie. Ten ešte čaká na udelenie pracovných víz.

Rangnick bol doteraz šéfom športového a rozvojového oddelenia v ruskom klube Lokomotiv Moskva. Trénersky naposledy viedol RB Lipsko do roku 2019. Predtým pôsobil aj v Stuttgarte, Hannoveri, Schalke a Hoffenheime. Solskjaera vedenie Manchestru United prepustilo 21. novembra po ligovej prehre 1:4 s Watfordom. Tím potom dočasne viedol v tréningoch a dvoch stretnutiach asistent Michael Carrick.

"Som nadšený, že prichádzam do Manchestru United a zameriam sa na to, aby táto sezóna bola pre klub úspešná. Káder je plný talentu a vytvára skvelú rovnováhu medzi mladosťou a skúsenosťou. Všetko moje úsilie počas nasledujúcich šiestich mesiacov bude zamerané na to, aby som pomohol hráčom naplniť svoj potenciál. Teším sa potom aj na podporu klubu z dlhodobého hľadiska na báze poradenstva," uviedol Rangnick.