Hrošovský strelil dva výstavné góly: Hneď by som ich vymenil za tri body

Patrik Hrošovský (29) zažil v najvyššej belgickej futbalovej súťaži zápas rozporuplných emócií. V súboji vicemajstra s majstrom jeho KRC Genk doma prehral s tímom Club Bruggy 2:3 a neodpútal sa z desiatej priečky tabuľky.

Slovenský reprezentant dosiahol oba góly svojho tímu, ale na druhej strane žialil nad stratou bodov proti súperovi, ktorý hral celý druhý polčas v oslabení o jedného hráča. "Strelil som dva góly, ale ihneď by som ich vymenil za tri body. Stále prevláda vo mne sklamanie a pocity sú trpké," uviedol Hrošovský na webe hbvl.be.

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar strelil vôbec prvé dva góly v aktuálnej sezóne a oba to boli výstavné kusy. V prvom prípade v 49. min trafil volejom z hranice šestnástky do rohu bránky belgického reprezentačného brankára Simona Mignoleta a vyrovnal na 1:1. Podobnú parádu predviedol v 72. min, ale tentoraz z ešte väčšej vzdialenosti. Z dobrých 25 m si najprv nechal nadskočiť loptu a potom namieril prízemnou strelou k žrdi. Domáci vtedy viedli nad účastníkom skupinovej fázy Ligy majstrov 2:1, ale neskôr v rozpätí piatich minút prišli o všetky body. Hostia gólmi Noaa Langa a Federica Riccu otočili na 3:2. Najmä hlavička uruguajského obrancu Ricca po rohovom kope, keď zostal úplne nekrytý pred bránkou Genku, poukázala na nedôsledné bránenie pri štandardnej situácii.

"Dvadsaťpäť minút sme mali v druhom polčase hru pod kontrolou a potom sme rýchlo všetko stratili. Za stavu 2:1 prišiel do hry Bryan Heynen, ktorý mal pomôcť ubrániť víťazstvo. Mohli sme znížiť bodový rozdiel na Bruggy na tri body, namiesto toho sa ešte zvýšil. Gól zo štandardnej situácie? Prepli sme zo zónového bránenia do osobného, až do tohto momentu nám to vychádzalo. Nemyslím si, že je to chyba trénera, že sme neudržali víťazstvo. Nerobím rozdiel medzi trénerom a hráčmi. To my sme urobili chyby. Budeme to musieť dôkladne zanalyzovať, momentálne nemám lepšie vysvetlenie," podotkol bývalý dlhoročný hráč a aj kapitán českej Plzne.

Belgická najvyššia súťaž má po 16 kolách nečakaného lídra. Na čele je bruselský klub Royale Union Saint-Gilloise, ktorý za 11 víťazstiev a jednu remízu nazbieral 34 bodov. Majstrovské Bruggy sú s mankom štyroch bodov na treťom a KRC Genk až na desiatom mieste. Jeho hráči nazbierali za 6 víťazstiev a 3 remízy iba 21 bodov. "Veľmi sme chceli tie body proti Bruggám. Tabuľka neklame, urgentne potrebujeme sériu dobrých výsledkov. Už v stredu hráme opäť proti Bruggám v domácom pohári a potom sa predstavíme v lige v Mechelene. Tento týždeň by mohol byť zlomový," dodal Hrošovský.