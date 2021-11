Rusnák chýbal pri postupe Salt Lake v play off, má koronavírus

Futbalisti Real Salt Lake aj bez svojho slovenského kapitána Alberta Rusnáka postúpili v zámorskej MLS do finále Západnej konferencie.

V semifinále konferenčnej play off zdolali Sporting Kansas City 2:1. Rusnák nemohol hrať, pretože mal pozitívny test na koronavírus a prejavili sa u neho aj príznaky ochorenia covid-19.

"Cítim sa chorý. Nie je to nič hrozné, ale mám nejaké príznaky," uviedol pred niekoľkými dňami Rusnák v rozhovore pre zámorský portál KSL Sports. Pozitívny test mal ešte 21. novembra. Podľa protokolu MLS musí každý pozitívne testovaný hráč absolvovať povinnú 10-dňovú karanténu a späť k mužstvu sa môže vrátiť až po negatívnom teste.

Rusnák je zaočkovaný a v súvislosti s koronavírusom sa správa zodpovedne. "Som jeden z tých, ktorí neustále nosia na tvári rúško, permanentne si dezinfikujem ruky. Stále nemôžem uveriť, že som mal pozitívny test," povedal slovenský stredopoliar.

V konferenčnom finále sa Real Salt Lake stretne 5. decembra s Portland Timbers a tento duel by už chcel stihnúť. "Neobávam sa o svoju kondíciu. Pár dní som iba oddychoval, pretože to moje telo potrebovalo. Ale už sa začnem viac hýbať. Pred finále konferencie môžem stihnúť ešte tri alebo štyri tréningy a to bude stačiť vzhľadom na to, koľko som toho už v tomto roku odohral," tvrdí Rusnák, ktorý v tejto sezóne vytvoril klubový rekord v počte odohratých minút v základnej časti MLS. Celkovo ich nazbieral 3045. Pripísal si 11 gólov a 11 asistencií.

O triumfe Salt Lake v semifinále konferencie nad Kansasom City rozhodol striedajúci Bobby Wood gólom v nadstavenom čase. Real otočil v druhom polčase nepriaznivé skóre 0:1. Prvým fuinalistom Východnej konferencie sa stali hráči Philadelphie Union.