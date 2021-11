Slovenky na florbalových MS: Proti Fínsku zlepšený výkon, čaká ich kľúčový zápas

Slovenské florbalistky prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na MS vo švédskej Uppsale. V nedeľu podľahli v B-skupine favorizovaným Fínkam 2:7 a v tabuľke im patrí bez bodu tretia priečka.

Zverenky trénera Michala Jedličku oproti prvému duelu s obhajkyňami titulu Švédkami (3:22) predviedli zlepšený výkon a tretiemu tímu svetového rebríčka dlho vzdorovali. Fínky zlomili odpor súpera až tromi gólmi v druhej časti. Slovenky sa po dvoch najťažších súbojoch v základnej skupine stretnú ešte v pondelok s Nemkami (13.00), ktoré rovnako prehrali oba zápasy s vysoko favorizovanými severskými družstvami. Výsledok rozhodne o tom, či postúpia do vyraďovacej časti z tretieho alebo štvrtého miesta. V súboji o štvrťfinále (predkole play off) narazia Slovenky v stredu na prvý alebo druhý tím C-skupiny.



MS žien

B-skupina:

SLOVENSKO - Fínsko 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)

Góly: 18. P. Hudáková (Pudišová), 53. Červená - 16. Kippiläová (V. Kauppiová), 20. V. Kauppiová (O. Kauppiová), 21. V. Kauppiová (O. Kauppiová), 30. Westerlundová (Saariová), 37. Rantanenová (Hoynalová), 53. V. Kauppiová (Eskelinenová), 60. Piispaová (Kippilová). Rozhodovali: Andersson, Eliasson (obaja Švéd.), bez vylúčení, 118 divákov.

Zostava SR: Mládenková - P. Hudáková, Chúpeková, Červená, K. Hudáková, Drábeková, Dobošová - Šponiarová, Ferenčíková, Pudišová - Klapitová, Belicová, Robová - Buková, Grossová, Kocúrová - Ďuríková, Kvasková





Slovenky dokázali v prvej tretine držať krok s bronzovými medailistkami z predošlých MS. Prvý gól inkasovali až v 16. minúte, na gól Kippiläovej dokázala o dve minúty odpovedať P. Hudáková. V. Kauppiová vrátila favoritkám náskok, ale stav 1:2 po 1. tretine bol nádejný. V druhej časti Fínky pridali a svoju hernú prevahu pretavili do ďalších troch gólov. Slovenky napriek tomu ďalej bojovali, druhý gól SR strelila v 53. min Červená. Napokon Fínky dokráčali k očakávanému víťazstvu, no Slovenky zaujali sympatickým výkonom, ktorý je prísľubom pred ďalším priebehom MS.



Hlasy po zápase /zdroj: szfb.sk/:



Michal Jedlička, tréner SR: "Ak sa na tento zápas pozriem z pohľadu výsledku, tak je zlý, pretože sme prehrali. Mali sme vynikajúcu prvú tretinu, v ktorej sme sa mohli dostať do vedenia aj o tri góly, pretože sme boli lepší než Fínky a mali sme na to príležitosti, ktoré sme nevyužili. S pribúdajúcim časom nám trochu ubudli sily, navyše nedávame hrať Paulínu Hudákovú celé zápasy, lebo je po zranení a potrebujeme, aby sa postupne do toho dostala. Môžeme však byť spokojní s podstatne lepšou obranou, ktorá bola lepšia než včera proti Švédkam. Som trochu sklamaný z toho, ako sme hrali hru bez brankárky, hoci sme sa tejto situácii venovali, no neboli sme schopní dostať Fínky pod tlak ani v početnej prevahe. Šampionát sa však pre nás začína zajtrajším súbojom proti Nemecku."



Radka Mládenková, brankárka SR: "Bol to náročný zápas, ktorý sme podľa mňa zvládli celkom dobre, aj keď je škoda niektorých inkasovaných gólov, pretože sme ich dostali po zbytočných chybách. Žiaľ, taký kvalitný súper vie potrestať každú chybu gólom. Takéto zápasy mám rada a chytajú sa mi výborne, lebo som v neustálom tempe s množstvom zákrokov. Zajtra proti Nemecku to bude vyrovnanejší duel a ja verím, že budeme viac na lopte a dievčatá premenia všetky šance do ktorých sa dostaneme."



ďalší výsledok B-skupiny:

Švédsko - Nemecko 20:0 (11:0, 7:0, 3:0)



tabuľka:

1. Švédsko 2 2 0 0 42:3 4

2. Fínsko 2 2 0 0 22:2 4



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 5:29 0

4. Nemecko 2 0 0 2 0:35 0