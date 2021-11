Kruté! Vlhová štvrtý raz druhá v Killingtone: Spravila jednu veľkú chybu

Slalomové víťazstvo do tretice, ani koniec druhých priečok z killingtonských slalomov sa nekonal. Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová (26) obsadila v nedeľnom slalome druhé miesto. Štvrtý raz skončila v tomto vermontskom stredisku za domácou kráľovnou Mikaelou Shiffrinovou (26)! Liptáčka po výbornom prvom kole urobila jednu veľkú chybu v druhom, ktoré postavil jej asistent trénera Matej Gemza (44).

Po sobotňajšom nepriaznivom počasí, ktoré zapríčinilo zrušenie obrovského slalomu, vládlo v nedeľu v Killingtone bezvetrie s mrazivými teplotami, teda ideálne počasie pre preteky! Petra vyrazila na trať ako prvá, jazdila isto, uvoľnene, bez väčších problémov a bolo jasné, že jej čas sa bude ťažko prekonávať. Ostatné pretekárky, medzi nimi aj domáca kráľovná tohto svahu Shiffrinová, sa už s traťou ťažko pasovali a Slovenka ako jediná zajazdila kolo pod 50 sekúnd.

Podmienky sa v druhom kole však zmenili. Začalo snežiť a Petre nesadla ani trať, ktorú postavil jeden z jej trénerov... Petra po veľkom zaváhaní po prvom medzičase, keď sa jej takmer skrížili lyže a takmer úplne zastala, sa síce vrátila do svojho rytmu a vybojovala aspoň druhé miesto so stratou 75 stotín na víťaznú Shiffrinovú. „Neviem, čo sa presne stalo. Zrazili sa mi lyže, stratila som rovnováhu. Bola to veľká chyba. Potom som musela riskovať. Mohlo to pre mňa dopadnúť aj horšie. Cítila som sa dnes skutočne dobre, keď riskujete, tak sa môže stať niečo také,“ povedala pre ORF Petra, ktorá sa po dvoch triumfoch v Levi musela tentoraz uspokojiť v slalome s druhou priečkou. Tá zostáva jej maximom v Killingtone, kde ju už štvrtýkrát predstihla iba Shiffrinová. Slovenka dosiahla už 48. pódiové umiestenie v SP, z toho pätnásťkrát bola druhá (22-15-11).

Američanka so slzami v očiach a dojatím v hlase všetkým pripomenula, že je to jej prvý triumf na domácej pôde po nečakanej smrti otca Jeffa († 65). Týmto triumfom sa opäť raz zapísala do histórie: Mikaela sa vyrovnala legendárnemu Švédovi Stenmarkovi v počte víťazstiev v jednej disciplíne. Ona vyhrala 46-krát slalom, on 46-krát obrovský slalom.