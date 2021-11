Petra Vlhová tesný náskok neudržala: Triumf v Killingtone jej vyfúkla domáca Shiffrinová!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila druhé miesto v nedeľnom slalome Svetového pohára.

V americkom Killingtone nestačila iba na domácu hviezdu Mikaelu Shiffrinovú, za ktorou zaostala o 75 stotín sekundy. Shiffrinová slávila v slalome 46. triumf v SP, čím sa v počte víťazstiev v jednej disciplíne vyrovnala Ingemarovi Stenmarkovi, legendárny Švéd dosiahol 46 prvenstiev v obrovskom slalome. Tretia skončila Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,83).



Vlhová sa po dvoch triumfoch v Levi musela tentoraz uspokojiť v slalome s druhou priečkou. Tá zostáva jej maximom v Killingtone, kde ju už štvrtýkrát predstihla iba Shiffrinová. Slovenka dosiahla už 48. pódiové umiestenie v SP, z toho pätnástkrát bola druhá (22-15-11).



Shiffrinová tak opäť nenašla premožiteľku v Killingtone, na domácom svahu "Superstar" vyhrala všetkých päť doterajších slalomov. Osamostatnila sa na čele celkového poradia SP, pred druhou Vlhovou má náskok 20 bodov. "Sú to pre mňa špeciálne preteky. Počula som publikum, bolo to úžasné. Prežívam veľké emócie, pýtala som sa sama seba, či dokážem opäť vyhrať, opäť byť najrýchlejšia, opäť jazdiť bez chyby. Petra dnes urobila chybu, ja žiadnu výraznú. Je to medzi nami veľmi tesný súboj a tak asi bude vyzerať sezóna aj ďalej. Je pekné vyhrať prvý slalom v sezóne a ešte aj pred domácimi fanúšikmi," vyznala sa v cieli 26-ročná Američanka a k vyrovnaniu rekordu Stenmarka dodala: "Ťažko sa mi to slovami opisuje. Nevedela som o tom, ale niečo to pre mňa určite znamená. Je to niečo špeciálne, skutočne cool."



Po sobotňajšom nepriaznivom počasí, ktoré zapríčinilo zrušenie obrovského slalomu, vládlo v nedeľu v Killingtone bezvetrie s mrazivými teplotami a nič nebránilo konaniu súťaže. Vlhová vyrazila na trať ako prvá, obhajkyňa veľkého glóbusu jazdila isto, uvoľnene a bez väčších problémov. Po 1. kole sa usadila na čele s náskokom dvoch desatín pred Shiffrinovou. Americká spolufavoritka sa nevyhla zaváhaniam, na treťom medzičase zaostávala o pol sekundy, až v spodnej časti zrýchlila a zredukovala stratu. Priebežne tretia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá zaostala za Vlhovou o 0,58 s. Ďalšie pretekárky nabrali už vyše sekundové manko, obhajkyňa malého glóbusu Rakúšanka Katharina Liensbergerová bola priebežne piata (+1,24).



Trať druhého kola postavil Slovák Matej Gemza, jeden z trénerov Vlhovej. Poveternostné podmienky sa zhoršili, začalo snežiť a okrem viditeľnosti sa postupne zhoršovala aj podložka. Z piatej priečky zaútočila Liensbergerová, ktorá sa vydarenou jazdou dostala do čela. Nestačila na ňu Nemka Lena Dürrová, Nemka po dvoch tretích miestach v Levi tentoraz skončila mimo pódia. Oproti prvému kolu pridala na agresivite Holdenerová, ktorá došla do cieľa v zelených číslach a mala záruku pódiového umiestenia. Shiffrinová vyštartovala razantne, z rytmu ju nevyviedla ani chyba v hornej časti, keď sa dostala do záklonu. Dynamickou jazdou sa dostala jasne do vedenia a hodila rukavicu Vlhovej. Tá urobila obrovskú chybu po prvom medzičase, keď sa jej takmer skrížili lyže a takmer úplne zastala. Na ďalšom medzičase tak už strácala 83 stotín, dokázala sa však rýchlo skoncentrovať, strminu i spodnú časť zvládla výborne a udržala si aspoň druhú priečku.

"Neviem, čo sa presne stalo. Zrazili sa mi lyže, stratila som rovnováhu. Bola to veľká chyba. Potok som musela riskovať. Mohlo to pre mňa dopadnúť aj horšie. Cítila som sa dnes skutočne dobre, keď riskujete, tak sa môže stať niečo také," povedala Vlhová pre ORF.

Výsledky slalomu SP žien v Killingtone:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:38,33 min., 2. Petra VLHOVÁ (SR) +0,75 s, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,83, 4. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,41, 5. Lena Dürrová (Nem.) +1,55, 6. Sara Hectorová (Švéd.) +1,85, 7. Paula Moltzanová (USA) +2,13, 8. Maria Therese Tvibergová (Nór.) +2,15, 9. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +2,39, 10. Andreja Slokarová (Slovin.) +2,55



Celkové poradie SP (po 5 z 37 súťaží): 1. Shiffrinová 360, 2. VLHOVÁ 340, 3. Slokarová 210, 4. Dürrová 201, 5. Liensbergerová 187, 6. Hectorová 158



Poradie v slalome (3 z 9): 1. VLHOVÁ 280, 2. Shiffrinová 260, 3. Dürrová 165, 4. Holdenerová 146, 5. Liensbergerová 122, 6. Michelle Gisinová (Švaj.) 101