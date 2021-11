Víťazné ťaženie HC Slovan Bratislava pokračuje: Piata výhra v rade!

Hokejisti Slovana Bratislava si v nedeľnom zápase 21. kola Tipos extraligy pripísali piaty triumf v sérii. Na domácom ľade zdolali HK Poprad 4:2.

HC Slovan Bratislava - HK Poprad 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)

Góly: 6. Gašpar (Valach, Matoušek), 18. Rapuzzi, 28. Matoušek (Kytnár, Gachulinec), 30. Jääskeläinen (Yogan, Kytnár) – 24. Bondra (Arniel, Brejčák), 41. Drgoň (Livingston, Skokan). Rozhodovali: Stano, D. Konc st. – Gegáň, Junek, vylúčení: , presilovky 1:0, oslabenia: 1:0, 200 divákov.

Slovan: Windsor – MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Krakovský, Beňo – Yogan, Harris, Takáč – Jääskeläinen, Rapuzzi, Haščák – Gašpar, Kytnár, Matoušek – Šotek, Bezák, Sukeľ

Poprad: Tomek – Brejčák, Drgoň, Rymsha, Demo, Novajovský, Ulrych, Jevoš, M. Mešár – Livingston, Skokan, Svitana – Bondra, Arniel, Ully – Vandas, F. Mešár, Handlovský – Kundrík, Bjalončík, Valigura





Hostia z Popradu začali lepšie, v prvej obrovskej šanci sa ocitol Svitana, ale Winsdor jeho strelu švihom zlikvidoval. Slovan potom išiel do vedenia, keď od modrej čiary napriahol Valach a puk skončil za chrbtom brankára Tomeka. Veľmi dobrú prácu pri góle odviedol Matoušek, ktorý hosťujúcemu brankárovi zakryl výhľad. Domáci potom mohli ísť aj do dvojgólového vedenia, Harris však tentokrát mieril iba do brankára. Bez využitia zostala aj šanca Yogana a následná dorážka Takáča v 12. minúte. Hra bola v prvej dvadsaťminútovke vyrovnaná, ale dve minúty pred koncom Rapuzzi unikol v oslabení a poslal domácich do dvojgólového vedenia.



Druhú tretinu začal lepšie Poprad. Najskôr mal veľkú šancu Bondra, ale neuspel, ten istý hráč však o dve minúty neskôr šikovne tečoval strelu Arniela a znížil na 1:2. Poprad sa dostal na koňa, ale v 28. ho z neho zosadil Matoušek, ktorý po prihrávke Kytnára vrátil Slovanu dvojgólový náskok. Ďalšiu šancu mal Harris, ale v presilovej hre potom presne namieril Jääskeläinen a dal už štvrtý gól domácich.



Aj tretie dejstvo začali lepšie Popradčania, Drgoň v jeho úvode znížil na 2:4, no hostia si potom skomplikovali situáciu dvoma vylúčeniami po sebe. Slovan však skrátenú presilovku piatich proti trom nevyužil. Vzápätí mal šancu Brejčák, ale puk skončil tesne vedľa žŕdky. V 50. minúte hrali domáci presilovku, vypracovali si niekoľko dobrých príležitostí, ale Tomek zachránil Poprad skvelými zákrokmi. Snaha Popradu dostať sa na kontakt bola veľká, ale to Slovan využíval na brejky. Skóre sa však už nezmenilo.