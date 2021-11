Sagan hviezdil na kritériu doma v Monaku: S Borou sa rozlúčil spolu s Marlonom!

Domáce kritérium si užil naplno! Cyklista Peter Sagan (31) sa v nedeľu predstavil definitívne naposledy v drese tímu BORA – hansgrohe. Spoločnosť mu pri tom robila jeho veľká ratolesť - synček Marlon (4).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na podujatí s názvom BeKing Monaco sa okrem neho ukázali aj ďalšie hviezdy ako Tadej Pogačar, Primož Roglič, Sonny Colbrelli či Elia Viviani. Náš Tourminátor však vyčnieval najviac. Aj vďaka tomu, že si po jeho boku zajazdil aj synček Marlon. Kritérium v Monaku sa išlo na 1,3 km dlhom okruhu v uliciach Monte Carla. Pre Sagana to bolo doslova domáce prostredie, nakoľko v Monaku má už dlhé roky trvalý pobyt a vychováva tam aj svojho syna Marlona. Práve štvorročný drobec sprevádzal Peťa pred samotným začiatkom pretekov. Spoločne si dokonca zajazdili aj bok po boku, skutočne ako otec a syn. Zábery Saganovcov začali okamžite roztápať srdcia na sociálnych sieťach.

Víťazom hviezdami nabitého kritéria sa stal Roglič, tesne v jeho závese dofrčali do cieľa druhý Colbrelli a tretí Pogačar. Sagan sa teda z pódiového umiestnenia pred vlastnou rodinou tešiť nemohol. Ani to však nezabránilo Marlonovi v tom, aby svojho otca so širokým úsmevom povzbudzoval na cieľových barikádach. Radosť v jeho detských očiach hovorí naozaj za všetko.