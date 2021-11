Začína sa vojna o Slováka z SSC Neapol: Lobotku chce Ševčenko!

Prežíva turbulentné časy! Stanislava Lobotku (27) neobchádzajú zranenia a v Neapole vysedáva len na lavičke náhradníkov. Šťastie ho opustilo aj v súkromí, keď sa po dvoch rokoch rozišiel s partnerkou, s ktorou má dcérku Lindu. Slovenský reprezentant len hmlisto vidí svetlo na konci tunela. Jeho budúcnosť pod Vezuvom je opäť neistá.

Už vlani v zime mal pre nízku vyťaženosť ešte pod vedením trénera Gennara Gattusa zajačie úmysly. Taliansky klub to vtedy rázne stopol. Lobotka uvítal príchod nového kouča Luciana Spallettiho, ktorý má pre neho viac pochopenia. Rodák z Trenčína to vycítil. Zlepšil prístup, zapracoval na životospráve, výrazne schudol a postupne sa dostal do starej formy. Všetko zabrzdilo zranenie.

V Serii A odohral v tomto ročníku iba dva zápasy. Tento mesiac dostal šancu vo dvoch dueloch Európskej ligy. Na ihrisku Spartaka Moskva vyrobil penaltu a Neapol vyšiel naprázdno, čo môže sťažiť jeho návrat do tímu. Klub Udinese mu podáva pomocnú ruku. „Lobotka hľadá priestor a mužstvo, ktoré by mu zverilo do rúk taktovku v strede ihriska. Udinese už urobilo prvé kroky a v januári sa toto meno určite objaví v centre pozornosti,“ napísal tuttoudinese.it.

Tréner SSC túto ponuku zatrhol už v zárodku. Stále verí, že Lobotka má potenciál a je len otázkou času, kedy bude v takej forme a pohode, ako keď prišiel do Neapola z Celty Vigo. Jeho súčasná trhová hodnota je 9 miliónov eur. To si uvedomuje aj FC Janov, ktorý by ho rád videl vo svojom drese. Najmä nový ukrajinský tréner a bývalý skvelý útočník Andrij Ševčenko.

„Janov má záujem o Lobotku. Ševčenko si veľmi váži stredopoliara, ktorý by v zime mohol opustiť Neapol,“ napísal na twitteri renomovaný novinár a expert na prestupy Nicolo Schira. Stano sa nikam neženie, hoci hrávať pravidelne by už konečne chcel. „Mám len dve možnosti – prestúpiť sa dá v zime a v lete. Počkám si na šancu. Kedy a či ju dostanem, to sa uvidí. Musím ďalej makať,“ uviedol na túto tému počas reprezentačného zrazu.

LOBOTKOVA PRAX V TEJTO SEZÓNE

Serie A

Neapol – Benátky (2:0) 90 minút

FC Janov – Neapol (1:2) 90 minút

Európska liga

Legia Varšava – Neapol (1:4) 25 minút

Spartak Moskva – Neapol (2:1) 79 minút