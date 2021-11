Slovenský reprezentant krok od zápisu do histórie: Stopol ho covid!

Mohol zlepšiť naj výsledok slovenského reprezentanta v ére samostatnosti na MS, no všetko prekazili covidové reguly! Čínsky rodák Jang Wang (27) nemohol na osemfinále nastúpiť, lebo bol identifikovaný ako blízky kontakt s osobou s koronavírusom, takže putoval do karantény.

Najsmutnejšie na tom je, že tým blízkym kontaktom je tréner Jaromír Truksa, ktorý mal pozitívne až dva testy a s ktorým Wang býval v jednej izbe... Číňan v drese Slovenska sa dostal do osemfinále aj pred dvoma rokmi na šampionáte v Budapešti. Tento rok v Houstone však chcel viac, a to zlepšiť najlepší slovenský rezultát vo dvojhre na MS v ére samostatnosti, ktorý pred ním dosiahli Ľubomír Pištej z MS 2017 v Düsseldorfe a Milan Grman z MS 1997 v Manchestri. Covidové reguly ho tam však nepustili, jeho súper - legendárny Nemec Boll medzi elitnú osmičku postúpil bez boja.

„Zatiaľ je to jediný prípad korony na týchto majstrovstvách sveta,“ potvrdil pre agentúru DPA športový riaditeľ Nemcov Richard Prause, podľa ktorého po oznámení prípadu už Wang nemal čas podrobiť sa testu a nastúpiť na zápas.

Bezpečnostné opatrenia na šampionáte v Houstone nie sú také prísne ako napríklad na OH v Tokiu. Podmienkou bolo, že do USA mohli prísť len očkovaní športovci a členovia realizačných tímov, no v dejisku sa už nemuseli testovať každý deň ako na OH.