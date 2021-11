Slalomy v Killingtone vždy vyhrala domáca Shiffrinová pred Slovenkami: Ukončí jej sériu Petra Vlhová?

Všetky slalomy v histórii Killingtonu ovládla domáca hviezda Mikaela Shiffrinová (36) pred Slovenkami. V roku 2016 bola za ňou druhá Veronika Velez-Zuzulová (37) a od roku 2017 vždy Petra Vlhová (26). Určite aj našej excelentnej Liptáčke skrslo v mysli to, že by bolo načase ukončiť túto dominanciu.

História Svetového pohára alpských lyžiarok v Killingtone sa začala písať v roku 2016. Všetky štyri slalomy, ktoré sa tam dosiaľ konali, ovládla domáca hviezda Mikaela Shiffrinová pred Slovenkami a dvojica Shiffrinová - Vlhová bude útočiť na víťazstvo aj v nedeľu. V najtočivejšej disciplíne to bude naozaj boj. Veď Shriffrinová bude chcieť konečne vyhrať, no a slovenská obhajkyňa veľkého glóbusu by určite rada dosiahla slalomový víťazný hetrik. V aktuálnej sezóne preteky SP v slalome mali totiž iba jedinú víťazku: Petru Vlhovú!

To si však v Killingtone nevedia predstaviť. Po ročnej odmlke v kalendári robili pri príprave pretekov Svetového pohára žien všetko, čo mohli. A riadne sa pritom zapotili... Najskôr pre vyššie teploty pracoval zasnežovací tím so 160 snežnými delami 24 hodín denne sedem dní v týždni, aby mali dosť snehu. „Čo sme jeden deň zasnežili, vzal nám nasledujúci deň dážď,“ sťažoval sa generálny riaditeľ lyžiarskeho strediska Mike Solimano v miestnych médiách. Vtedy ešte netušil, že v sobotu, pred obrovským slalomom, bude mať opačné starosti: na svahu bolo snehu viac ako by bolo treba, navyše fúkal aj silný vietor. Preteky sa síce začali s oneskorením, ale odjazdilo len deväť pretekárok - medzi nimi aj Vlhová, keď najskôr súťaž prerušili a nakoniec definitívne zrušili.