Liptáci boli lepší, padli gólom z 90. minúty: Dunajská Streda uspela v Trenčíne

Slovenská najvyššia futbalová súťaž pokračovala v sobotu troma zápasmi 16. kola.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)

Gól: 90. Trusa. Rozhodovali: Somoláni – Vorel, Roszbeck, Janec (LM)



Liptovský Mikuláš: Sváček – A. Krčík, D. Krčík, Hranáč, Janec – Švec (61. Laura), Václavík, Gerát (83. Voško), Pinte – Staš – Bartoš

Michalovce: Száraz – Magda, Artabe, Ranko, Mendez – Kanu (65. Popovits), Begala, Oshima – Marcin (90. Vaško), Trusa, Gembický (46. Žofčák)



V chladnom počasí v Poprade sa proti sebe v šesťbodovom zápase postavili tabuľkoví susedia z Liptovského Mikuláša a Michaloviec. Prvý polčas veľa šancí nepriniesol. V 14. minúte pohrozili hostia po rohovom kope, ale Sváček dobre zasiahol na bránkovej čiare. Liptáci vyslali prvú strelu medzi tri žrde Michaloviec až na konci 37. minúty. O minútu neskôr si domáci nerozumeli pri rozohrávke od vlastnej bránky, Begala napálil loptu z prvej, tá ale minula Sváčekovu svätyňu.



V druhom polčase boli aktívnejší domáci, ktorí sa častými útočnými výpadmi tlačili do šestnástky Michaloviec. Centrované lopty ale dlho nenachádzali svojho adresáta. V 57. minúte si Liptáci prihrali po zemi a v čistej šanci sa ocitol prenikajúci Švec. Neskôr sa do dobrej príležitosti po nahrávke kapitána Bartoša dostal Gerát, ale jeho krížna strela iba orazítkovala konštrukciu hosťujúcej bránky. V 83. minúte sa pripomenuli hostia. Po Žofčákovom centri skončila lopta z kopačky Marcina v siete, gól ale pre ofsajd neplatil. Hostia sa napokon gólu dočkali v samom závere po rohovom kope, keď sa hlavou presadil Trusa.

Marek Petruš, tréner Liptovského Mikuláša: "Ťažko sa mi zápas hodnotí. Vyhralo šťastnejšie mužstvo. Dovolím si tvrdiť, že sme boli lepší. Vypracovali sme si v druhom polčase tri gólové šance. Po štandardnej situácii sme nakoniec inkasovali. Nechceli sme otvárať našu polovicu ihriska. Súhlasím, že to bol taktický boj. V druhom polčase sme boli lepší, musím chlapcov za predvedený výkon pochváliť. Stratili sme minimálne bod, ak nie tri."



Miroslav Nemec, tréner Michaloviec: "Bol to takticky ťažký zápas na dobrom teréne. V prvom polčase to bol naozaj nadmieru taktický boj, ale hral sa svižný futbal. Čakali sme na svoju šancu. Do druhého polčasu sme chceli niečo zmeniť. Domáci mali obrovskú šancu, po ktorej trafili žrď. Dnes sme zúročili našu tvrdú prácu a dali gól v poslednej minúte. Sú aj také zápasy, keď ste horší a vyhráte. Dlho sme v klube čakali na tri body."

AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:1)

Gól: 3. Balič. Rozhodovali: Glova – Poláček, Košecký, ŽK: Letenay - Nicolaescu



Trenčín: Kukučka – Slávik, Stojsavljevič, Jovičič, Madu – Lavrinčík – Tučný (46. Azango), Hollý (77. Ibrahim), Zubairu (87. Kupusovič), Ghali (76. Gaži) – Letenay (59. Jendrišek)



DAC: Jedlička - Vera (52. Blackman), Kružliak, Muhamedbegovič, Davis - Ciganiks (70. Zubeiru), Dimun, Andzouana (79. Moumou), Balič, Veselovský (70. Fábry) - Hahn (79. Nicolaescu)





Trenčania sa nedokázali rehabilitovať za trojgólovú prehru na pôde Ružomberka a skomplikovali si situáciu v boji o prvú šestku. Rozhodujúci moment duelu prišiel už v 3. minúte, keď Andrija Balič zužitkoval Veselovského center do šestnástky. Domáci sa pokúsili rýchlo odpovedať, no s Hollého hlavičkou si v 12. min brankár Jedlička poradil. Trenčania sa snažili hrať aktívne, no hráči zo Žitného ostrova kvalitne bránili a do prestávky už súperovi neumožnili pripraviť si dobrú šancu.



Po zmene strán mal najbližšie k vyrovnaniu opäť Hollý, no jeho strelu z diaľky v 69. min Jedlička pokryl. Hostia hrozili predovšetkým z protiútokov, najnebezpečnejší z nich v 78. min zle vyriešil Andzouana. Záver si DAC postrážil a Trenčania si tak pripísali tretiu prehru z uplynulých štyroch duelov.

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:2 (0:1)

Góly: 44., 86. Kyziridis. Rozhodovali: Kráľovič – E. Weiss, P. Jánošík. ŽK: Štrba, Mazan – A. Sloboda



Pohronie: Hrdlička – Blahút, Štrba, Čmovš, Záhumenský – Mazan, Pajer (28. M. Adamec), Lásik – Ladji (46. Ściślak), Lačný, Badolo



Zlaté Moravce: Kira - Čögley, M. Tóth (70. Kolesár), Menich, Čonka – A. Sloboda, Bednár – Mondek (90+4 S. Rák), Gamboš, Kyziridis (90+1 Yilmaz) – M. Švec (70. Ďubek)





V Žiari nad Hronom sa hral duel posledného tímu s predposledným za vytrvalého drobného dažďa. Úvod mali lepší domáci, v druhej minúte Ladji preveril spoza šestnástky pozornosť brankára Kiru a v piatej po centri Záhumenského hlavičkoval Lačný vedľa žrde. Aktívnejší boli futbalisti Pohronia, ale nedostávali sa do šancí. Postupne sa začali osmeľovať hostia, začali mať viac loptu na kopačkách a hrozili najmä z pravej strany Mondekom. Tento hráč mal prvú možnosť v 27. minúte, pekne sa uvoľnil v pokutovom území, no zakončoval slabšie, lopta putovala do rúk Hrdličku. O dve minúty predviedol Mondek pekný prienik, po ktorom Švec obhodil z hranice šestnástky brankára, avšak aj bránku. Gólový moment prišiel napokon minútu pred polčasom. Najiniciatívnejší futbalista ViOn-u Mondek vyslal dobrú strelu z vnútra veľkého vápna, Hrdlička loptu vyrazil, nohami zneškodnil následnú dorážku Šveca, ale na tretiu koncovku z kopačky Kyziridisa už nemal nárok – 0:1.



V druhom polčase sa Pohronie snažilo o vyrovnanie, ale dlho si nevedelo vypracovať vyloženú šancu. Niekoľko nebezpečných lôpt v šestnástke Zlatomoravčania dobre ubránili a hrozili z rýchlych kontier. Skóre sa mohlo meniť až v 66. minúte, striedajúci Ściślak zakončoval z dvanástich metrov, trafil iba Menicha, ktorý zachránil Kiru od zákroku či gólu. Ešte väčšiu šancu mal spomínaný domáci hráč o dve minúty neskôr. Strieľal z vnútra pokutového územia, brankára prekonal, avšak na čiare ho zastúpil kapitán Čögley, vyhlavičkoval loptu. Na opačnej strane mohol pridať druhý gól z kontry Mondek, technickým pokusom z pravej strany mieril tesne vedľa žrde. To už v Žiari prestalo pršať a s pribúdajúcim záverom stretnutia narastal tlak Pohronia, pri chuti bol najmä Ściślak, ale tretiu jeho strelu opäť súper dobre blokoval, neskôr z dobrej pozície Záhumenský prekopol bránku a Badolo z ľavej strany veľkého vápna obtrel loptu o brvno. A tak sa potvrdilo známe pravidlo nedáš – dostaneš. ViOn-u vyšiel brejk, Ďubek pekne vysunul Kyziridisa, ktorý sa zoči – voči Hrdličkovi v 86. minúte nemýlil – 0:2. Rozhodca ešte nadstavil sedem minút, ale dráma sa už nekonala.