Slovenskí rýchlostní kanoisti už kujú formu na novú sezónu: Kto im upiekol moriaka na Vďakyvzdanie?

Útek pred našou zimou do tepla patrí už roky do kalendára prípravy našich úspešných rýchlostných kanoistov. Výnimku neurobili ani tento rok, no do tepla Newport Beach ich ťahalo aj niečo iné. „Považovali sme za povinnosť ukázať tokijský olympijský kov rodine, ktorá sa počas našich pobytov tu o nás vždy vzorne stará,“ prezradil tréner Peter Likér (37).

Spolu s trénerom nášho bronzového štvorkajaka sa v teple kalifornského strediska pripravujú na nové výzvy Erik Vlček, Adam Botek, Ákos Gacsal, Mariana Petrušová, Lisa Gamsjägerová. „Rodina Corlissovcov sa o nás stará vždy, keď sme prídeme. Táto naša kooperácia trvá od čias londýnskej olympiády,“ pokračoval tréner Likér. Corlisovci sú odvtedy veľkými fanúšikmi slovenských kanoistov. „Až takými, že za nami pricestovali na olympiádu do Londýna 2012 i Ria de Janeiro 2018. Žiaľ, zo všeobecne známych dôvodov do Tokia nemohli... Tak preto sme sa im chceli pochváliť bronzom, na ktorom aj oni majú svoj podiel,“ dodal tréner. Fakt, že v čase, keď sa v našich končinách už na vodu nedá ísť, môžu trénovať naplno a bez obmedzení, si nevedia vynachváliť aj chalani, aj dievčatá, ktorých spoločným cieľom je minimálne podobný olympijský úspech z Paríža 2024. Tak trochu prekvapuje tréningové nasadenie Erika Vlčeka, Slováka so šiestimi olympijskými účasťami, ktorý pred odletom do zámoria naštartoval svoju funkcionársku kariéru, keď ho zvolili do výkonného výberu sekcie rýchlostnej kanoistiky. „Ako som už po Tokiu povedal: stále mám veľkú chuť makať. A navyše kariéru, teda tú športovú, som ešte neukončil,“ prezradil Erik, ktorého nasadenie je príkladom pre mladých. Komárňanská partia sa do zimnej slovenskej reality vráti 12. decembra.