Obrák v Killingtone zrušili: Vlhová bola druhá, domácej Shiffrinovej prvá jazda vôbec nevyšla

Sobotný obrovský slalom Svetového pohára v americkom Killingtone zrušili pre nepriaznivé počasie. Prvé kolo stihlo odjazdiť deväť pretekárok, priebežnou líderkou bola Francúzka Tessa Worleyová. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová strácala na druhom mieste osemnásť stotín.

Organizátori museli odložiť štart pretekov o polhodinu, v americkom stredisku fúkal silný vietor a navyše padal sneh. Vlhová išla na trať ako prvá, takmer celú trať pokrývala hmla a podmienky sa postupne zhoršovali. So štartovým číslom 9 vyštartovala na trať Rakúšanka Ramona Siebenhoferová a po jej dojazde do cieľa organizátori preteky prerušili. "Bola som naozaj prekvapená, že sa preteky začali. Povedala som už predtým, že sa nedá jazdiť. Neviem, prečo sme čakali pol hodiny, nič sa nezmenilo. Ak mám zhodnotiť svoju jazdu, nevidela som poriadne všetky bránky. Je to veľmi otázne. Minulý rok v Semmeringu fúkal rovnaký vietor, bolo to nebezpečné a napokon sa preteky zrušili," uviedla Siebenhoferová pre portál laola1.at.



Priebežne tretia bola Švajčiarka Lara Gutová Behramiová s odstupom 0,29 s. Jazda vôbec nevyšla domácej spolufavoritke Mikaele Shiffrinovej, ktorá nabrala stratu na líderku +1,38. "Sú to moje domáce preteky, rada tu jazdím. Ale dnes je veľmi veterno. No nemyslím si, že je to nebezpečné. Je to ťažký boj s vetrom, ale je to šport pod holým nebom. Som vďačná, že všetci tu v Killingtone tvrdo pracovali na tom, aby sa preteky mohli uskutočniť," uviedla Američanka v cieli.



Na trať prvého kola sa nedostali viaceré lyžiarky, medzi nimi aj Slovinka Meta Hrovatová. Tá uviedla: "Hovorila som aj s niektorými dievčatami, ktoré prešli cieľom a viem, že vietor bol veľmi silný. Dnes by to neboli férové preteky."



Vlhová zažila zrušenie pretekov po 1. kole obráku aj vlani. V rakúskom Semmeringu ich tiež zrušili pre silný vietor. Štart 2. kola najprv dvakrát odložili, Vlhová napokon nemohla zabojovať o víťazstvo. Po 1. kole vtedy viedla o 22 stotín sekundy pred Taliankou Martou Bassinovou.



V americkom stredisku by sa mal v nedeľu uskutočniť slalom, prvé kolo je na programe o 15.45 SEČ. Prvé dva slalomy SP vo Fínskom Levi sa skončili triumfom Vlhovej.