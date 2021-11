Odchod pre zlé vzťahy? Ostrá hádka Ronalda so spoluhráčom v kabíne Juventusu, zastaviť ich musel až tréner

Cristiano Ronaldo prekvapujúco doslova v posledných hodinách letného prestupového obdobia opustil Juventus Turín. Vrátil sa do Manchesteru United. Je možné, že jedným z dôvodov neboli práve najlepšie vzťahy v kabíne.

Sociálnymi sieťami kolujú uniknuté zábery z kabíny Juventusu Turín. Počas nepriaznivo sa vyvíjajúceho zápasu s FC Porto, s ktorým napokon "Stará dáma" v Lige majstrov vypadla, sa Ronaldo ostro pohádal cez polčasovú prestávku so spoluhráčom Juanom Cuadradom. Upokojiť ich musel až tréner Andrea Pirlo.

„Musíme pracovať tvrdšie. Kur*a! Vôbec sme nehrali! Nič!," kričal v kabíne nahnevaný Cristiano Ronaldo.

„Neboj sa," snažil sa ho upokojiť Cuadrado.

„Hrali sme hov*o, ako vždy!," nedal sa zastaviť hviezdny Portugalčan.

„Musíš byť príkladom pre všetkých," odvetil mu Cuadrado.

„Aj ja som v tom tiež. Musíme si vzájomne povedať pravdu. Hrali sme ho*no. Toto je zápas Ligy majstrov, potrebujeme mať charakter."

To už bolo dosť aj na trénera Pirla, ktorý v tejto chvíli vstupuje do verbálnej prestrelky svojich dvoch zverencov a snaží sa ich zastaviť.

„Stačilo, poďme. Stačilo Cris. Stačilo Juan. Musíme byť pokojní a trpezliví. Budeme pokračovať v tomto duchu, ale bez hádok, s postojom niekoho, kto chce vyhrať."

