Slovenky zaostali za najlepšími, z víťazstva sa raduje Češka

Česká biatlonistka Markéta Davidová sa stala suverénnou víťazkou úvodnej súťaže novej sezóny Svetového pohára. Vo švédskom Östersunde ovládla sobotné vytrvalostné preteky na 15 kilometrov časom 42:43,5 minúty.

Na druhom mieste skončila Rakúšanka Lisa Theresa Hauserová s priepastným odstupom 1:17,7 min, tretiu pozíciu obsadila Nemka Denise Herrmannová (+1:23,0 min). Spomedzi troch Sloveniek na štarte si najlepšie počínala 39. Paulína Fialková (+4:31,4 min). Jej sestra Ivona bola 89. (+7:41,6 min), Henrieta Horvátová skončila o stupienok pred ňou (+7:36,6 min).

Davidová sa na trať vydala so štartovým číslom 37 a okrem výborného behu ťažila z bezchybnej streľby na všetkých štyroch položkách. Pripísala si druhý individuálny úspech na podujatiach SP, v januári 2019 vyhrala šprint v talianskej Anterselve. Okrem nej sa všetkých dvadsať terčov podarilo vybieliť zo 116-člennej štartovej listiny už iba trom biatlonistkám. Do Top 10 to z nich dotiahla len Anna Weidelová, Nemka však výrazne zaostala v bežeckej časti a s mankom takmer dva a pol minúty na Davidovú skončila na 9. priečke.

"Sama neviem, ako sa mi to podarilo. Určite je to fajn z pohľadu psychiky, ale musím tvrdo pracovať ďalej. V ľahu sa mi strieľalo dobre, v stoji som si ranami nebola istá, ale som rada, že spadli," citoval Davidovú portál idnes.cz. Strelecky najlepšou z trojlístka Sloveniek bola Horvátová, ktorá minula dva terče. Paulína Fialková netrafila trikrát a jej sestra spravila na strelnici až šesť chýb.

V sobotu o 15.00 SEČ sú na programe vytrvalostné preteky mužov na 20 km. V nedeľu sa v Östersunde uskutočnia šprinty.

Výsledky vytrvalostných pretekov žien na 15 km - SP v Östersunde:

1. Markéta Davidová (ČR) 42:43,5 min (0), 2. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +1:17,7 min (1), 3. Denise Herrmannová (Nem.) +1:23,0 (1) ..., 39. Paulína FIALKOVÁ +4:31,4 (3), 88. Henrieta HORVÁTOVÁ +7:36,6 (2), 89. Ivona FIALKOVÁ (všetky SR) +7:41,6 (6)