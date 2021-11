LeBron James tŕňom v oku vedenia zámorskej NBA: Za týždeň až dva disciplinárne tresty!

Hviezdny krídelník Los Angeles Lakers bol potrestaný za nevhodnú oslavu dôležitého koša proti Indiane Pacers. Pri nej si rukami siahal na rozkrok. Obscénne gesto sa stalo terčom kritiky a napokon aj dôvodom na mastnú pokutu. Skúsený veterán navyše dostal varovanie, aby sa vystríhal vulgarizmom pri rozhovoroch s médiami.

Pre štvornásobného šampióna NBA to bol v priebehu jedného týždňa už druhý trest. Ten prvý prišiel po údere do tváre Isaiaha Stewarta z Detroitu Pistons a za to mu bol dokonca udelený až jednozápasový dištanc.

The NBA has fined LeBron James $15,000 for making an "obscene gesture" during the Lakers' win over Indiana pic.twitter.com/7Wqts1RklV