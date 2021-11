Krásny gól Tomáša Tatara! Brankárovi Nashvillu Predators ukážkovo pomotal hlavu

Slovenský útočník Tomáš Tatar (30) v hokejovej NHL strelil svoj tretí gól v novom ročníku a podarilo sa mu to ozaj bravúrnym spôsobom.

Síce to z bodovej stránky nie je zatiaľ jeho ideál, no postupne sa rozbieha a každým zápasom sa zlepšuje. Dokázal to aj v noci na ľade Nashvillu Predators, kde lišiacky uzavrel skóre stretnutia a pohral sa s brankárom Juusem Sarosom. Žiaľ, týmto presným zásahom odchovanec dubnického hokeja len skorigoval prehru svojho mužstva na 2:4, preto sa z parádnej trefy príliš neradoval.