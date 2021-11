Provokatér Brad Marchand opäť v akcii: Tentokrát sa pohral s nervami ruskej superhviezdy

Tomuto pomenovaniu nezostal nič dlžný ani počas dnešnej noci, keď Boston Bruins hostili New York Rangers. Artemiho Panarina (30), súperovú najväčšiu hviezdu, podpichoval svojím obvyklým spôsobom, avšak ruský útočník si nenechal skákať po hlave.

K pästnej výmene síce nedošlo, ale zaujímavý moment sa odohral na striedačkách. Rodák z Korkina po Marchandovi hodil rukavicu a vymenili si aj pár štipľavých slov.

Koniec koncov, celá situácia z opakovaných záberov vyzerala skôr komicky a úspešnejšie z tohto minisúboja napokon vyšiel hokejista Rangers, pretože jeho tím zvíťazil 5:2 a sám tomu dopomohol jedným gólom aj asistenciou.

Panarin and Marchand getting into it 😂 @spittinchiclets pic.twitter.com/NqTVu2N5Od