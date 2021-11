V Killingtone maká naplno 120 snežných diel: Čo dokáže Vlhová na Shiffrinovej kopci?

Foto

Bude to súboj ako remeň! Killington v americkom štáte Vermont na východe USA sa má na čo tešiť! Je rodným kopcom Mikaely Shiffrinovej (26), ktorá tam ešte nikdy neprehrala, no obhajkyňa veľkého glóbusu Petra Vlhová (26), ktorá tam ešte nikdy nevyhrala, má formu ako hrom. V úvodných dvoch slalomoch sa jej všetky súperky dívali na chrbát a odborníci predpovedajú, že inak to nebude ani tento víkend, keď sa SP po ročnej pandemickej odmlke znovu vrátil za Veľkú mláku.