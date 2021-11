Premiéra brankára Holeca prišla proti Rangers: Bol som z toho v šoku

Konečne sa odlepil z lavičky! Za rok a pol odchytal v pražskej Sparte jediný zápas. Minulý mesiac nastúpil v Českom pohári. Prvá vážna výzva prišla vo štvrtok. A hneď v Európskej lige pred 48 000 divákmi. Brankár Dominik Holec (27) sa nečakane objavil v základnej zostave „rudých“ v Ibrox Parku proti Glasgow Rangers. Napriek dobrým zákrokom ani on nezabránil prehre 0:2.

Po ligovom výbuchu Pražanov na ihrisku Slovácka (0:4) sa tréner Pavel Vrba rozhodol pre slovenského brankára. V dôležitom zápase a v búrlivej atmosfére sa Holec nerozklepal a vyriešil pár nebezpečných situácií. „Nominácia ma príjemne prekvapila. Až v deň zápasu som sa dozvedel, že pôjdem do brány. Bol som z toho v šoku. Na súpera som bol dobre pripravený,“ uviedol po zápase.

Za druhý polovlastný gól nemohol. Obranca Panák vo vlastnej šestnástke nešťastne nacentroval loptu na hlavu Morelosa, ktorý ju bez problémov poslal do siete. „Chyby patria k futbalu. Vždy je snaha sa im čo najviac vyvarovať. Žiaľ, niekedy to nejde na sto percent. Na ihrisku sme na to, aby sme si pomáhali, a nie niečo vyčítali. Jasné, že si to rozoberieme. Nasadenie do zápasu ma potešilo, výsledok sklamal.“

Holec pôsobil medzi žrďami pokojne, hoci Sparte išlo o krk. Prehrou stratila šancu postúpiť. V decembri zabojuje proti Brondby Kodaň o 3. miesto. Na šestnásťfinále Európskej konferenčnej ligy jej stačí aj remíza. Slovenský brankár dostal od portálu sofascore.com známku 6,6, čo je tretie najvyššie číslo z hráčov základnej zostavy Sparty. Napriek prehre tréner Vrba pochvalou nešetril: „Holec sa šance zhostil veľmi dobre. Ukázal kvalitnú rozohrávku. Pomohol nám pri zakladaní útokov. S jeho výkonom som spokojný.“