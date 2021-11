Brankár Dominik Holec o zápase v Glasgowe: Trochu ma to šokovalo

Slovenského futbalového brankára Dominika Holeca (27) prekvapilo, že nastúpil za Spartu Praha vo štvrtkovom zápase Európskej ligy proti Glasgowu Rangers.

Pri svojom druhom štarte v prebiehajúcej sezóne však nezabránil prehre 0:2, čo pre Spartu znamenalo stratu šance na postup do jarnej fázy súťaže.

"Bolo to pre mňa príjemné prekvapenie, dozvedel som sa to v deň zápasu. Trochu ma to šokovalo, pretože neboli náznaky, že by prišlo na brankárskom poste k zmene," povedal na tlačovej konferencii Holec.

Sparte duel na Ibrox Stadium nevyšiel, už po polčase prehrávala po góle Alfreda Morelosa 0:1. Domáci mali navrch, niekoľko šancí zneškodnil práve Holec. Jedinú príležitosť hostí v úvodnom dejstve vypracoval Lukáš Haraslín, po jeho akcii Martin Minčev z bezprostrednej blízkosti neprepálil dobre postaveného Allana McGregora. Po zmene strán pridal svoj druhý gól Morelos, ktorý využil obrovskú chybu Filipa Panáka v rozohrávke a hlavičkou zvýšil na 2:0.

"Rudí" po prehre strácajú na Rangers tri body a majú horšie vzájomné zápasy. V 6. kole tak zabojujú doma proti Bröndby už len o tretiu priečku v skupine, znamenajúcu účasť v šestnásťfinále Európskej konferenčnej ligy.

"Stále som veril, že dáme kontaktný gól a niečo s tým urobíme. Šance sme mali, no podržal ich brankár. Posledných dvadsať minút sme tlačili, boli sme lepším mužstvom, no gól sa nám nepodarilo dať," dodal Holec.